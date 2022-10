Karina Cascella contro Natalia Paragoni: “Mi mette tristezza. Generazione di ri**…” | Volano parole pesanti

Volano pesanti e velenose frecciatine tra Karina Cascella e Natalia Paragoni. L’ex opinionista di Uomini e Donne critica duramente un’affermazione dell’influencer: “Una tristezza infinita”.

Qualche giorno fa l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, ha postato un video sui social in cui raccontava di soffrire di ansia da prestazione. Natalia ha spiegato quanto ambisca al meglio e quanto soffra di non poter essere sempre perfetta.

Parole precise che rischiano di essere male interpretate dalla sua enorme platea di followers. Ecco cosa ha detto esattamente e perché la Cascella si è scagliata duramente contro di lei.

Cosa è successo tra Karina Cascella e Natalia Paragoni

Poche ore fa la Paragoni ha affermato tramite una storia di Instagram: “In questo lavoro c’è competizione, ma ci sta far vedere qualche debolezza, perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto”.

Non sono tardate ad arrivare critiche al discorso, considerato di poco educativo nei confronti di chi la segue.

Prima fra tutte a commentare le sue parole è stata Karina Cascella, che diretta come sempre, ha detto la sua, senza nascondere quanto il suo pensiero fosse distante dal suo.

“Vedere una ragazza così bella e giovane piangere e deprimersi perché in questo lavoro (soprattutto in estate, chissà come mai) si stressa perché ha l’ansia da prestazione e da “perfezione” mi mette una tristezza infinita“, ha scritto commentando le frasi dell’ex corteggiatrice.

Secondo la Cascella, le parole di Natalia non sarebbero da buon esempio per il pubblico e, anzi, andrebbero ad enfatizzare sicurezze che non dovrebbero esistere. Nessuno è perfetto e la ricerca di perfezione, tavolta, può essere letale per la persona stessa.

Ovviamente chi ha un forte potere mediatico dovrebbe lanciare messaggi positivi e non fare discorsi che potrebbero essere mal interpretati davanti a una grande platea di persone, come nel caso della Paragoni, che solo sul suo profilo Instagram vanta di più di 1 milione di followers.

Spesso, i seguaci delle influencer, sono ragazze giovani che prendono i personaggi del web come esempio, cercando di replicare il loro stile di vita.

Nonostante quest, le parole di Karina sono state molto pesanti e hanno sicuramente ferito Natalia, una ragazza forte, ma anche fragile, come ha ammesso lei stessa.

“Non avrebbe alcun motivo per essere triste rispetto al suo lavoro – ha continuato la Cascella – Dio mio ma cosa dovrebbero dire le persone che lavorano 12 ore al giorno? Non si può continuare così, vivere con questi telefonini in mano tutto il giorno”.