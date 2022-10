Alex Nuccetelli minaccia pesantemente Ilary Blasi dopo la denuncia: “Ora mi libero di tutto”

Alex Nuccetelli sbotta sui social contro Ilary Blasi. Il pr e bodybuilder vicino a Totti ha in archivio una marea di aneddoti e storie da raccontare sulla coppia, ma Ilary non ci sta e prende provvedimenti legali. Ma cosa ha detto Nuccetelli per far infervorire così Ilary? Scopriamolo insieme.

Alex Nuccetelli contro Ilary Blasi

“Buonasera, ricordo alla signorina Ilary Blasi che la nostra conoscenza ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita e, non so per quale motivo, la mia ha avuto delle difficoltà enormi”, inizia così il discorso di Alex Nuccetelli sulle sue storie di Instagram.

Il bodybuilder e pr vicino a Francesco Totti, infatti, negli ultimi giorni ha parlato molto della coppia e ora si deve difendere legalmente da Ilary Blasi, infastidita dalle sue dichiarazioni.

Già lo scorso 26 settembre, Alex aveva pubblicato uno scatto datato con Ilary scrivendo: “Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi ‘Ao Ilary t’ha intestato un attico a Fontana di Trevi‘ e invece mi diffida. ‘La riconoscenza quando l’animo è povero si trasforma in odio’”.

Ora, accusato da Ilary che ha preso provvedimenti legali nei suoi confronti, ha parlato tramite le sue storie di Instagram appellandosi alla showgirl romana:

“Le ricordo che far procedere gli avvocati nei miei confronti fa sì di procedere verso una persona povera – afferma –, perché dopo il Covid il mio lavoro si è dovuto fermare e 4 volte sono stato frenato in tutti i reality Mediaset proprio dalla signora”.

“Non so se mi confonde con il marito… comunque io sono qui, sono pronto. Anzi ho anche tantissime altre cose da raccontare. Abbiamo ancora tantissime cose da dirci e sono contento che la linea va in questa direzione, almeno mi libero di tutto. Au revoir!”, conclude Alex.

Alex Nuccetelli rivela intimi dettagli

Sappiamo tutti che Ilary, fino ad ora, ha scelto la via del silenzio, ma le dichiarazioni di Nuccetelli a Turchesando l’hanno sconvolta e infastidita. Durante il programma radiofonico su Radio Cusano Campus, infatti, il pr si è lasciato andare raccontando dettagli sulla coppia davvero intimi e personali. “Totti era focoso, lei aveva sempre mal di testa”, per esempio.

Ilary, tramite l’avvocato Alessandro Simone, ha reso noto di procedere per vie legali contro Alex Nuccetelli “a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.

Nuccetelli, infatti, fin da subito ha detto la sua sulla loro separazione. Pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale scriveva:

“Ho letto che Melory se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui (Totti, ndr), lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, dai”. Inoltre, di recente ha rivelato come che il Pupone “è rinato” da quando sta insieme a Noemi Bocchi.