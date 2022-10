Ambra Angiolini ha visto tutto: “Li ho trovati in auto” | Allegri esce malissimo

Ambra Angiolini rivela nuovi dettagli sulla storia Allegri e la sua amante e sulla fine dell’amore con l’allenatore della Juve. Questa volta si tratta di uno scoop bomba, di cui nessuno era a conoscenza. Si parla di un paio di slip.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono una delle coppie – scoppiate più discusse degli ultimi anni e intorno a loro sono state dette molte cose, soprattutto sulle avventure presunte o reali di Allegri dopo la separazione da Ambra. Lei, come tutti ricorderete, fu “attapirata” da Striscia la notizia all’indomani della fine della storia con Allegri a causa di un tradimento di lui.

Di recente Ambra ha rilasciato una nuova e inedita rivelazione circa quel periodo e ha detto di aver trovati gli slip di una donna nota al pubblico nella macchina di Allegri. Ma di chi erano quelle mutandine?

Oggi Ambra Angiolini è all’apice del successo, attualmente è tra i giudici di X – Factor con Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi, una carriera lunga quella di Ambra Angiolini iniziata con gli esordi in Non è la Rai quando negli anni Novanta divenne famosa. Nel corso degli anni si è poi specializzata nella recitazione diventando una delle attrici più brave e talentuose del panorama cinematografico italiano. Tra i suoi film più conosciuti ricordiamo: Saturno Contro, Bianco e nero, Ti ricordi di me?, Un natale stupefacente, 7 minuti, Al posto tuo, Brave ragazze, Vengo anch’io, Stai lontana da me.

Negli anni Ambra Angiolini non si è mai fermata e ha saputo reinventarsi sempre, tra i suoi ultimi successi come attrice ricordiamo anche la serie di Ferzan Ozpetek, Le fate ignoranti, regista con il quale aveva già collaborato in Saturno contro.

Come tutti sanno quella con Allegri non è stata l’unica storia importante di Ambra Angiolini perché l’attrice e conduttrice ha vissuto un grande amore, di quelli che ci hanno fatto sognare per anni. Stiamo parlando della storia d’amore con Francesco Renga. Purtroppo dopo tanti anni e due figli la coppia che non è mai convolata a nozze si è separata nel dispiacere generale dei fan che ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma.

Tra Ambra e Francesco però i rapporti sono stati pacifici e si stimano e rispettano ancora molto. Anche loro come pochi altri sono una coppia esemplare nella rottura e intorno alla loro separazione non si è fatto lo stesso chiasso che invece abbiamo visto verificarsi con Allegri.

Basti pensare alle mutandine di cui sopra che Ambra ha trovato nell’auto di Massimiliano Allegri e che le hanno dato la prova del tradimento di lui, intorno al quale è stata anche presa in giro dal Tg satirico Striscia la notizia. Ecco come andarono le cose.

Gli slip della rottura

La relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è andata avanti per quattro anni e sembrava proprio che tra loro fosse amore vero, purtroppo tutto si è rotto quando lei ha scoperto del tradimento di lui e lo ha scoperto con un paio di slip trovate nella macchina di lui.

Già la conclusione della storia d’amore con Francesco Renga l’aveva devastata e sembrava non potersi più riprendere, eppure l’arrivo di Massimiliano Allegri, il mister più conosciuto e apprezzato nel panorama calcistico sembrava averla risollevata. Le mutandine in auto hanno distrutto ogni cosa e, per giunta, si sa anche a chi appartengono. Si tratta di un volto noto nel mondo della comunicazione e che opera in ambito sportivo, in un famoso club di Milano.

Oggi Ambra non ha un amore, se non quello dei propri figli, Leonardo e Jolanda, quest’ultima molto attiva sui social.