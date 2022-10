Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: rivelate le cifre da capogiro per il mantenimento

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono state una delle coppie più belle dello showbusiness italiano. Adesso i due sono genitori felici delle loro bimbe. Vengono ora svelate le cifre incredibili del probabile mantenimento di Michelle. La somma è scioccante!

La bellissima conduttrice Michelle Hunziker e l’imprenditore patron della casa di moda Trussardi sono stati una coppia solida per quasi dieci anni ed insieme hanno avuto due figlie Celeste e Sole. A gennaio 2022 i due hanno annunciato la separazione ufficiale lasciando i loro fan completamente sgomenti. Nessuno prima di allora aveva mai dubitato del loro amore, eppure anche una delle unioni più forti si è sgretolata.

Della loro storia rimane l’affetto incredibile per le loro figlie testimoniato dalle recenti immagini insieme in occasione del compleanno di Sole. Insomma, nonostante tutto sono ancora una famiglia unita soprattutto per il benessere delle piccole.

Tuttavia, anche nelle migliori delle separazioni, vengono messe ingioco dinamiche un po’ scomode che riguardano mantenimenti, avvocati e questioni di soldi. Di fatti, la legge prevede un mantenimento in denaro per il genitore meno abbiente in modo tale che possa continuare a provvedere con lo stesso stile di vita per i figli in comune.

E’ quello che ovviamente è successo anche con Tomaso e Michelle seppur entrambi siano considerate persone ricche. Certamente Michelle, grazie al suo lavoro nel mondo della televisione, guadagna cifre importanti tenendo conto che è una delle conduttrici più ricercate ed apprezzate sia in Italia che in Europa.

Le cifre da capogiro del mantenimento

Nonostante il reddito molto alto della Hunziker, Tomaso Trussardi è costretto ad aiutare la sua ex moglie e le sue figlie con una somma da versare mensilmente. L’uomo è infatti un imprenditore affermato in tutto il mondo grazie alla gestione della celebre casa di moda Trussardi.

L’azienda, stando ad alcuni dati raccolti, fatturerebbe all’anno ben 150 milioni di euro. Tomaso, invece, avrebbe accumulato nel tempo un patrimonio di 400 milioni di euro. Insomma, per quanto Michelle possa essere sicuramente essere una dei personaggi più pagati dello spettacolo, il suo reddito non arriva a quello esorbitante di Tomaso Trussardi.

Il calcolo del mantenimento risponde ad alcuni paramentri particolari e alla media di determinate percentuali. Secondo una stima abbastanza approssimativa Tomaso per conservare lo stesso tipo di vita condotto dalle bambine prima della separazione dovrebbe versare circa 10 000 euro al mese a Michelle Hunziker.

Qui si sta parlando davvero di somme fuori dal comune e di due personalità che di ordinario hanno ben poco. C’è da specificare, inoltre, che poiché i due non sono ancora divorziati ufficialmente e legalmente non è possibile scoprire la cifra esatta del mantenimento.

Le nostre sono solo supposizioni che comunque hanno una base di verità ed è la seguente: Michelle e Tomaso Trussardi non faticheranno, di certo, ad arrivare a fine mese.