Principe George allontanato dal padre: re Carlo è inamovibile. William deve salutare il figlio

Il principe George costretto a separarsi dal padre: la volontà di re Carlo III è stata molto chiara. William deve stare lontano da suo figlio, ma perché? Ecco che cosa ha imposto il nuovo re del Regno Unito

Una notizia che ha sconvolto tutti, soprattutto il futuro re William: il principe George dovrà separarsi da lui. La decisione è stata di re Carlo III, ma c’è un motivo preciso dietro questa scelta. Che cosa ha ordinato il nuovo sovrano?

La morte della regina Elisabetta ha sconvolto il regno e tutta la famiglia reale. Per quanto si fossero preparati, nessuno dei reali era davvero pronto ad affrontare una perdita così importante. L’evento ha avuto risonanza mondiale e tanti capi di stato si sono recati nel Regno Unito per porgere l’ultimo saluto alla defunta sovrana.

Adesso è Carlo ad aver preso le redini del regno. Il figlio di Elisabetta è stato nominato sovrano l’8 settembre scorso, ma l’incoronazione vera e propria è prevista per il prossimo giugno. Si tratterà di una cerimonia molto importante, un evento unico.

Il nuovo regno è iniziato con qualche difficoltà, anche per via del fatto che Harry e Meghan sono stati esclusi dall’eredità. Il popolo ha sofferto molto per questa decisione e spera ancora che, presto o tardi, i due fratelli riescano a ricucire i rapporti.

Principe George lontano dal padre, ecco perché

Re Carlo III, al contrario della sua defunta madre, non ha trovato il totale appoggio del popolo. La regina Elisabetta II era molto amata dai sudditi e da tantissime persone intorno al mondo, mentre suo figlio avrà più difficoltà a farsi accettare come nuovo regnante.

I motivi sono diversi, ma la maggior parte sono legati alla sua vicenda con Lady Diana e la sua attuale consorte, Camilla. Tanti ancora non vedono di buon occhio il nuovo re per via del vecchio scandalo, una ferita ancora aperta nella storia della famiglia reale.

L’ultima notizia riguarda una decisione di re Carlo che all’apparenza sembra piuttosto estrema, ma ha il suo perché. Il nuovo re ha infatti imposto che il principe George, in caso di viaggi in aereo, non si trovi nello stesso mezzo in cui si trovano suo padre e suo nonno. Il motivo è presto detto: nello sfortunato caso di un disastro aereo la famiglia non può rischiare di perdere tutti e tre gli eredi al trono.

La scelta di re Carlo nasconde in realtà un profondo affetto per il suo nipotino prediletto. Il piccolo George sta già soffrendo il peso delle responsabilità reali ed è spesso oggetto di scherno da parte dei suoi compagni di scuola.