“Marco Bellavia torna al GF Vip7”, l’indiscrezione è trapelata come scoop scatenando nuove polemiche

Uno scoop è trapelato proprio da Federica Panicucci durante la sua trasmissione, ma ha solamente acceso nuove polemiche.

Da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, da pochissimo tra l’altro, ne sono già successe di tutti i colori e gli argomenti delle varie puntate sono temi ormai sulla bocca di tutti, anche nei diversi salotti televisivi vengono affrontate le tematiche più spinose che il reality condotto da Alfonso Signorini si è trovato a gestire, con non poca difficoltà in certi casi.

Sicuramente il caso che riguarda Marco Bellavia ha scatenato la bufera sul web e non solo, impossibile che potesse passare in sordina, soprattutto perché la tematica affrontata è particolarmente delicata e in troppe occasioni sottovalutata, come è stato dimostrato dai concorrenti e coinquilini di Marco che non solo non hanno capito la pesante situazione emotiva che l’ex conduttore e attualmente mental coach stava vivendo, ma anche perché si sono resi protagonisti di atteggiamenti brutali nei suoi confronti.

Una situazione orribile che ha giustamente portato Signorini e la produzione del Grande Fratello a prendere dei seri provvedimenti. L’espulsione di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione flash di Giovanni Ciacci sono state alcune conseguenze, ma non sono bastate visto che proprio lo stylist ha continuato a cercare giustificazioni per il suo pessimo comportamento.

Insomma tutti ne stanno parlando ma proprio a Federica Panicucci è sfuggito un dettaglio su Bellavia che non è passato inosservato.

Alla Panicucci svela un dettaglio ‘segreto’, “Bellavia torna al GF Vip 7”

La puntata del 6 ottobre è stata altrettanto ricca di colpi di scena, soprattutto dopo l’uscita della concorrente Sara Manfuso, la quale ha avuto anche un’accesa discussione con Signorini per quello che le è toccato subire all’interno della casa, lei non ha mai nascosto di essere stata vittima di violenza sessuale, ma questo non toglie che sia un argomento estremamente delicato, difficile e doloroso.

La stessa aveva chiesto alla produzione di tutelarla da questo punto di vista, cosa che, a detta della donna, non è stato assolutamente fatto, tanto che il suo attacco è stato molto diretto nei confronti di Alfonso.

Quello che invece ha lasciato il pubblico senza parole è stato lo scivolone di Federica Panicucci durante la puntata di Mattino 5 dove ha detto che Marco sarebbe stato presente in trasmissione, la stessa ha esordito dicendo, “Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip, ci saranno rivelazioni clamorose”.

Una situazione assolutamente falsa, Marco non era presente in trasmissione, come ha fatto subito notare Signorini e le parole della Panicucci sono apparse a molti solo un modo per attirare l’attenzione. Per quanto in molti stiano aspettando che proprio il diretto interessato sia pronto a parlare in prima persona della sua esperienza, per ora non sembra che Bellavia sia interessato a fare ritorno al GF Vip 7.