Antonino Spinalbese: è guerra contro gli autori del GF Vip: ”Gran ca**ate, nascondono i video”

Antonino Spinalbese ha accusato apertamente gli autori del Grande Fratello Vip, in seguito allo screzio con Edoardo Donnamaria in una delle ultime puntate del reality.

In sostanza l’ex hair stylist nonché ex di Belén Rodriguez, già da questi censurato durante i daytime per alcuni espliciti riferimenti alla showgirl argentina. Ora Spinalbese li accusa di metterlo esplicitamente in cattiva luce.

Questa edizione del Grande Fratello Vip è iniziata decisamente con il piede spagliato. Ad oggi sono già capitate un paio di situazioni per cui lo staff lascia a desiderare. Dal bullismo nei confronti di Marco Bellavia alle confidenze di Antonino Spinalbese c’è già molto da dire al riguardo.

In queste prime settimane l’aria nella casa più spiata d’Italia è decisamente molto tesa e considerato che il percorso è ancora lungo viene da chiedersi come faranno i concorrenti ad affrontare tante settimane chiusi dentro.

Antonino Spinalbese è sicuramente uno di quelli che ha fatto di più parlare di sé. Come abbiamo detto Spinalbese è diventato il bello e dannato della casa, suo malgrado, dal momento che si è fatto male i conti. Sembra, infatti, che Spinalbese non si comporti in modo corretto con gli altri concorrenti maschili. Infatti c’è stato uno scontro, come vi abbiamo detto, con Edoardo Donnamaria e per questo lui in prima persona ha detto di essere stato svantaggiato apposta dagli autori.

Non sarebbe la prima volta che Spinalbese viene “penalizzato”, ma vediamo cosa è successo.

Antonino Spinalbese penalizzato a torto?

Per qualcuno Antonino Spinalbese avrebbe fatto male i suoi conti, la sua strategia si sta ritorcendo contro di lui. L’ex di Belén Rodriguez si sarebbe avvicinato a Ginevra Lamborghini ma poi ha avuto un incontro appassionato anche con Giaele De Donà e, però, si è anche lasciato corteggiare da Antonella Fiordelisi. Insomma Spinalbese starebbe facendo della casa il suo harem e questo sicuramente non lo mette in luce agli occhi del pubblico.

Per quanto riguarda Fiordelisi poi, pur sapendo che Edoardo Donnamaria aveva mostrato interesse per lei, Spinalbese non si è posto alcun problema, dimostrando di fatto poco spirito sportivo, preoccupandosi solo di fare lo “sciupafemmine”. Edoardo però non è stato in silenzio, per questo motivo c’è stata la discussione.

In questa discussione Spinalbese ha accusato Donnamaria di avergli dato una spallata e dopo aver fatto questo ha chiesto che Alfonso Signorini intervenisse. Gli è stato detto che le telecamere non possono riprendere tutto quello che succede nel dettaglio. Di certo è stata una semplificazione se consideriamo il fatto che per sua definizione il grande fratello punta le telecamere sui concorrenti h24 e anche se non vengono mostrate tutte le immagini che le telecamere registrano, gli autori però ne sono a conoscenza.

Da qui l’exploit di Antonino che ha detto: “Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi. Tutte delle gran cazz*te perché ci sono due telecamere! Ma sono delle stro**ate! Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre”.

Le parole di Antonino sono molto dure e testimoniano una tensione importante di cui si dovrà tenere conto. L’ex di Belén ha praticamente dichiarato che gli autori stanno manovrando la situazione così da far sembrare Donnamaria la vittima della situazione. In pratica lui sarebbe il carnefice e questa cosa non gli sta bene. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.