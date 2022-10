Romina Power quel messaggio che fa sperare in un ritorno: “…ti aspetta sempre”

Romina Power e la speranza che non muore mai, con le sue parole ha commosso il pubblico e i fan, un messaggio struggente. Ecco a chi si riferisce.

Romina Power è una delle cantanti più amate nella scena internazionale, per anni ha fatto sognare il pubblico con le sue canzoni e, in particolare, per il suo sodalizio artistico e sentimentale con Al Ban, con il quale hanno fatto coppia fissa per anni.

Romina Power, di recente, ha lanciato un messaggio pieno di speranza che ha commosso i fan. Vediamo di cosa si tratta.

Figlia del famoso attore di Hollywood, Tyron Power, Romina ha seguito la carriera musicale diventando popolare per aver fatto coppia con Al Bano, con cui si è poi sposata. I due hanno avuto quattro figli. Il loro matrimonio si è concluso, come tutti sanno, a causa di una tragedia capitata nel 1994 quando la primogenita Ylenia scomparve improvvisamente a New Orleans. Da quel tragico momento per una delle coppie più amate della musica italiana è iniziato un dolore senza pari che li ha portati inevitabilmente alla separazione.

Romina in questi anni ha ricordato sua figlia più volte, in diverse occasioni pubbliche, sia in televisione che attraverso i social. Lo scorso anno Ylenia avrebbe compiuto 51 anni e la madre Romina ha condiviso diverse foto di sua figlia sul profilo Instagram per il compleanno della ragazza scomparsa più di 20 anni fa.

Romina non si è occupata solo di musica, anzi la sua carriera sarebbe in realtà iniziata come attrice, non stupisce dal momento che suo padre era una delle più importanti stelle di Hollywood. Romina Power ha in effetti partecipato a ben quattordici pellicole cinematografiche, non solo i musicarelli con Al Bano ma anche per esempio Justine, ovvero le disavventure della virtù di Jesús Franco. Il film che invece cambiò il suo destino per sempre fu Nel sole, brano che richiamava appunto la canzone di Al Bano Carrisi, con il quale si conobbero per la prima volta.

Non solo amore, dal momento che insieme la coppia Carrisi – Power ha venduto milioni di dischi e insieme i due hanno partecipato all’Eurovision Song Contest nel 1976; a L’Aia con We’ll Live It All Again; nel 1985 a Göteborg con Magic, oh magic, e con uno dei loro brani più cantati e ascoltati nella storia del Paese: Ci sarà, con il quale parteciparono al Festival di Sanremo nel 1984.

Ultimamente Romina ha dovuto subire un intervento chirurgico e a farne parola è stata Romina Junior durante la sua partecipazione a Oggi è un altro giorno dove ha detto: “Sono andata a trovare mamma. E’ stata operata al ginocchio ed ora è impegnata nella riabilitazione. Sta bene, coccolata e (quasi) pronta per tornare a ballare la salsa con me”.

Ma Romina ha di recente espresso un pensiero molto commovente e che racconta tutta la speranza che la donna coltiva, commuovendo i suoi fan. Ecco le sue parole

Le commoventi parole di Romina

È facile indovinare a cosa si riferisca questo messaggio di speranza, alla sua Ylenia che Romina Power non ha mai smesso di aspettare. Senza un corpo di fatto è come se la morte non ci sia, quando non c’è la presenza fisica tutto resta solo un’idea e diventa difficile dimenticare, superare, andare avanti. Se poi tutto questo capita a un figlio, il dolore è ancora più grande.

Romina Power è convinta che sua figlia sia ancora viva e di fatto lei la sta ancora aspettando. Non mancano mai, come abbiamo detto i post ricordo di sua figlia e delle parole a lei dedicate. Uno degli ultimi scatti che Romina Power ha condiviso portava questa caption, davvero emozionante: “Ylenia, mio dolce primo amore, voglio che tu sappia che tua madre ti aspetta sempre! Con tanto amore”.