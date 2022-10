Romina Power furiosa, diffida Loredana Lecciso: “Non può nemmeno nominarmi” | la situazione è grave

Romina Power ha diffidato Loredana Lecciso, vietandole di nominarla. L’atto è stato reso pubblico durante la famosa trasmissione di Mara Venier, Domenica in, e il pubblico è rimasto sotto choc. Vediamo cosa è successo e come ha reagito l’attuale compagna di Al Bano Carrisi.

Dopo anni di guerra fredda, finalmente un segno, forte e chiaro. Romina Power ha ufficialmente diffidato Loredana Lecciso, l’attuale compagna di Carrisi, alla quale non è permesso nemmeno nominarla.

A dirlo in diretta è stata Mara Venier, spiegando che la ex moglie di Al Bano Carrisi ha proceduto con la diffida sapendo che la Lecciso sarebbe intervenuta a Domenica In. L’intento era proprio quello di non farla parlare di lei.

Dopo anni di silenzi, nessuno si aspettava che si sarebbe arrivati a tanto: tra le due non è mai corso buon sangue, ma questo è stato un messaggio diretto e concreto che la cantante di Felicità ha voluto lanciare, una volta per tutte. Ma come ha gestito la situazione la padrona di casa, la zia Mara?

Loredana Lecciso diffidata da Romina Power

Negli ultimi mesi la Lecciso era rimasta dietro le quinte per dedicarsi alla famiglia e al suo lavoro e passione, il giornalismo. La donna era solita partecipare a salotti televisivi come quelli pomeridiani di Barbara D’Urso, ma è restata nell’ombra per parecchio tempo.

In questi mesi si è dedicata a una vita lontana dai riflettori, ma una volta tornata sotto le luci della ribalta, ha dovuto affrontare una brutta diffida.

Infatti, alla sua prima apparizione dopo diverso tempo a Domencia In, ha dovuto rispettare delle limitazioni legali da parte di Romina Power, che non le permette nemmeno di nominarla. In mezzo ci sono gravi provvedimenti penali che accendono il fuoco tra le due.

Durante la puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier, infatti, la Lecciso si è raccontata, partendo dal passato fino ad arrivare al presente. Insomma, come è consono fare nei talk show, l’ospite di Zia Mara ha tracciato la linea della sua vita, ripercorrendo momenti bui e di gioia.

Arrivata al momento in cui stava per nominare Romina Power, ex moglie di Al Bano, la conduttrice l’ha interrotta improvvisamente, pregandola di non parlare di lei. Il motivo? La Power ha diffidato lo show domenicale della Venier, consapevole che a breve avrebbe ospitato l’attuale compagna di Albano, Loredana Lecciso, con la quale il cantante ha avuto altri due figli: Albano Carrisi Jr (detto Bido) e Yasmine Carrisi.