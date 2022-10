Adriana Volpe, violenza e maltrattamenti: il racconto drammatico

Adriana Volpe fa accuse molto gravi al suo ex marito Roberto Parli ed è pronta ad iniziare una guerra in tribunale per ottenere giustizia.

Questo, purtroppo, non è un bel periodo per Adriana Volpe. Dopo essere stata sostituita da Orietta Berti come opinionista nel Grande Fratello, la Volpe è ancora alla ricerca di una nuova collocazione all’interno dei palinsesti televisivi italiani.

Anche dal punto di vista personale Adriana Volpe non sta vivendo un momento positivo. Con il suo ex marito Roberti Parli è ai ferri corti e il loro rapporto sembra essere irrecuperabile. Tra i due è finita l’anno scorso dopo più di dieci anni insieme ed una figlia Gisele la cui serenità è ancora la cosa più importante.

L’addio tra Roberto ed Adriana Volpe, però, è stato tutt’altro che pacifico e sin dalle prima battute della separazione i due non se le sono mandate a dire. Adesso arriva un j’accuse pesantissimo da parte della Volpe nei confronti del suo ex compagno, un’insinuazione che potrebbe compromettere definitivamente l’intera vicenda.

Le accuse di Adriana Volpe e la risposta di Roberto Parli

Adriana Volpe ha denunciato l’ex marito Roberto per minacce e maltrattamenti non solo ai suoi danni ma a quelli della loro piccola figlia Gisele. La donna avrebbe subito una vera e propria violenza psicologica da parte dell’ex e dopo aver richiesto il divieto di avvicinamento, è pronta per una battaglia legale all’ultimo sangue.

In gioco c’è anche il bene di sua figlia Gisele che secondo la ricostruzione della Volpe, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, non sarebbe stata seguita per nulla dal marito ma portata in Svizzera e abbadonata a sé stessa. Di fatti, la piccola Gisele sarebbe stata l’unica della sua classe a non aver iniziato il percorso di didattica a distanza, con grande stupore della madre una volta ritornata a casa da GF.

Ma a queste accuse, Roberto Perli non ci sta e risponde a tono tramite i suoi legali in alcune dichiarazione fatte al Messaggero: “E’con indignazione per ciò che ha letto dalle svariate testate giornalistiche che Roberto Parli smentisce tutte le gravi accuse mosse dalla moglie, soprattutto quelle riguardanti la figlia che, anzi, è sempre stata da questi protetta”.

La Volpe è a sua volta accusata di esser una bugiarda e pertanto si legge ancora sul giornale: “Con altrettanta menzogna e scorrettezza ha proferito le gravi accuse contro il marito divulgandole senza scrupolo, come quella riferita ai soldi che, a suo dire, avrebbe speso per scopi diversi da quelli famigliari.

Accuse che Roberto Parli contesta e che saranno fatte oggetto di adeguata difesa e smentita, essendo il processo alle prime battute; semmai, è sempre stato il marito a provvedere al sostentamento in via esclusiva della famiglia, al pagamento di vacanze da sogno in località esclusive frequentate, grazie a lui, anche dalla moglie.”

La situazione è incredibilmente complicata ed in questo marasma di stampa, avvocati e dichiarazioni a pagarne le spese è soprattutto la piccola Gisele.