Il calvario di Noemi: “È stato doloroso, ho paura…” | la situazione era devastante

Noemi è una delle cantanti più affermate del panorama italiano. Con il suo timbro vocale unico e raro, la si riconosce dalla prima nota. Non tutti sanno, però, che la cantante ha vissuto momenti davvero drammatici. La relazione con il suo corpo non è stata sempre delle migliori. Ecco il racconto di cosa è successo.

Il doloroso racconto

Tutti conosciamo Noemi per via della sua partecipazione al talent show X-Factor, ma in realtà la sua carriera inizia fin da giovanissima. Già a 7 anni, infatti, la cantante inizia a inseguire il suo sogno fatto di note e canzoni. Si è iscritta al corso del DAMS ha conseguito la laurea a pieni voti nel 2004 con una tesi titolata “Un corpo per Roger Rabbit”.

Noemi è legata a Gabriele Greco, un musicista della sua band, fin da prima di lavorare insieme. “Abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato. E quindi… In realtà, funziona tutto benissimo […] fa il suo lavoro e basta. Non è afflitto da egomania e non gliene frega niente di essere la primadonna“, ha raccontato.

La cantante non ha mai nascosto di avere un rapporto complicato con il suo corpo. La svolta è arrivata quando la cantante si è sottoposta a una dieta ferrea che l’ha portata a perdere parecchi kili.

Il cambiamento è stato evidente a tutti e la cantante di Glicine ha dovuto rispondere a molti giornalisti a riguardo. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, però, Noemi si è lasciata davvero andare, raccontando di quel momento complicato. L’intervista ha toccato il cuore dei fan, che non si aspettavano avesse vissuto una situazione così difficile.

“Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre”, afferma Noemi. “Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”.

“Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita – continua -. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato.

Ma ‘sta roba non si fa da soli. Io ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia. Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro”, conclude.