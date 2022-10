Anna Pettinelli, pelosa e senza capelli: è davvero irriconoscibile | La foto impensabile

Anna Pettinelli, famosa speaker e coach radiofonica, è tra i personaggi pubblici più apprezzati nel mondo non solo radiofonico ma anche televisivo e di sicuro una delle esperte di radio più importanti.

Ma Anna Pettinelli non è solo un abile coach radiofonica ma anche docente della scuola di Amici nelle ultime edizioni. Di recente l’abbiamo vista però con un aspetto che non corrisponde a quello solito, era irriconoscibile. Ecco cosa è successo.

L’inedito look che la vede irriconoscibile, senza capelli e con i peli è stato condiviso sui suoi canali social. Nella foto la vediamo calva e con la barba, ma perché? Un’immagine incredibile che ha sconvolto i suoi fan. Qual è stato il motivo di questo cambiamento?

Negli ultimi anni come abbiamo detto Anna Pettinelli è stata la coach di canto di Amici di Maria De Filippi, il talent show più importante della televisione, accanto a Rudy Zerbi, sua collega in questo ruolo. Tra le due non correva buon sangue perché avevano opinioni molto diverse sul talento degli allievi della scuola, questa cosa le ha portate spesso a discutere. Dal giudizio di Anna Pettinelli e dal suo fiuto hanno fatto capolino sulla scena musicale Aka7even e Albe, oggi molto seguiti e molto famosi e per loro tutto è cominciato con Amici.

In questa edizione Anna Pettinelli non è presente e neppure Veronica Peparini, al loro posto ci sono Arisa e Emanuel Lo. Anna Pettinelli ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia e in quella occasione le è stato chiesto se per caso ci sono stati dissapori con Maria De Filippi ma lei ha sempre negato: “Siamo rimaste in ottimi rapporti. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”. Ma i rumors intorno a questa storia si sono sgonfiati molto presto per lasciare spazio al pettegolezzo nato intorno a questa fotografia che vede Anna Pettinelli calva e con la barba. Ecco perché?

Un’inedita Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è molto social e di solito ha molte interazioni con il suo pubblico. Anche in questo caso ha voluto condividere una foto che la vede in una veste inedita. La foto è stata scattata grazie a un preciso filtro che la speaker e insegnante ha usato per apparire come poi effettivamente la vediamo.

Chi usa molto i social, soprattutto Instagram, sa molto bene che queste App, offrono molti adesivi e filtri per decorare e rendere più divertenti i contenuti. Uno di questi filtri ti consente di vedere come saresti con l’aspetto del sesso opposto. E proprio di questo si tratta, Anna Pettinelli ha usato il filtro per vedersi con un aspetto maschile e il filtro le ha tolto i capelli, e le ha messo la barba. Ma non solo questo, nella foto la vediamo con i lineamenti più marcati, più maschili in effetti.

I followers si sono molto divertiti e qualcuno ha commentato sottolineando che la Pettinelli è affascinante anche così.

Anna Pettinelli è anche un’abile opinionista e pure lei come molti dello spettacolo ha detto la sua sul caso Bellavia al Gf Vip: “Ci vorrebbe un provvedimento esemplare”, esprimendo il suo pieno appoggio all’ex presentatore di Bim bum bam che aveva detto di soffrire di depressione.

Il suo commento al riguardo prosegue così: “Quante ne ho sentite su questa storia ignobile. Tutti hanno un’opinione ma nessuno davvero sa davvero cosa sia la depressione e come si possa affrontare, soprattutto, sotto le telecamere. Pieno appoggio a Marco e condanna piena per tutti, o quasi, i componenti della casa…Bisognerebbe buttarli fuori tutti, rimpiazzare completamente il cast, fermare la produzione, ricominciare da capo con gente nuova”.