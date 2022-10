Totti, la dedica sui social alla sua metà: “La parte migliore di me” | non si era mai esposto così

Francesco Totti stupisce tutti con una dolcissima dedica sui social: “La parte migliore di me”. Questa la frase dedicata alla sua dolce metà che spiazza tutti. L’ex capitano della Roma non si era mai esposto così tanto.

Totti: “La parte migliore di me”

Dopo mesi di silenzio il Pupone torna sui social con il botto. Totti ha dedicato una bellissima canzone e parole dolcissime alla sua metà. Non si era mai esposto così tanto dopo la separazione con Ilary Blasi e nessuno si aspettava che l’avrebbe fatto così in fretta. Ma come sempre, Francesco stupisce tutti. Vediamo insieme cosa è successo.

Dopo la separazione con la conduttrice dell’Isola dei Famosi, si è parlato tantissimo di Francesco Totti, ma solo per questioni legali e talvolta fastidiose, che hanno visto come protagonisti i due ex coniugi, in lotta continua su un ring mediatico.

Totti continua a far parlare di sé: prima per i Rolex che gli sarebbero stati sequestrati da Ilary, poi per aver scoperto messaggi sospetti della sua ex moglie, infine le Birkin e gli avvocati.

Nell’ultimo periodo, inoltre, il Pupone ha festeggiato gli anni insieme alla sua nuova fiamma, che è ormai una compagna consolidata, Noemi Bocchi. I due hanno celebrato il compleanno in compagnia dei tre figli di Totti.

Questa volta, Francesco fa parlare di sé per via di una dolcissima dedica sui social rivolta alla sua metà.

Nessuno si aspettava che si sarebbe esposto così tanto e così in fretta. “La parte migliore di me”, scrive Francesco Totti, che non è solito a fare dichiarazioni sdolcinate in pubblico, soprattutto sui social.

Nell’ultimo periodo, infatti, l’ex capitano della Roma è rimasto in silenzio, forse per evitare che si alzassero ulteriori polveroni su di lui. Ha utilizzato davvero poco i social, ma questo suo ritorno così teatrale ha davvero rotto il ghiaccio. Ecco cosa è successo e a chi era dedicata la dolcissima canzone.

La dedica sui social

Totti ha condiviso uno scatto in compagnia di Chanel, sua figlia, tramite una storia di Instagram. A fare da cornice alla foto una frase: “La parte migliore di me”, ripresa da una canzone che accompagna lo scatto.

Si tratta della bellissima canzone di Francesco Renga, intitolata “La tua bellezza”, che per l’occasione Totti ha ritagliato proprio su una frase specifica “La parte migliore di me”.

Insomma, una dedica dolcissima che non lascia spazio a dubbi: nonostante le incomprensioni con la mamma, il rapporto tra Totti e Chanel rimane ben saldo e indistruttibile.