Charlene di Monaco in dolce attesa: la foto non lascia dubbi | I sudditi sono tutti in festa

La famiglia Grimaldi-Wittstock si allarga? Forse una cicogna è all’orizzonte e diretta verso il palazzo. Il pancino di Charlene di Monaco fa insospettire i più attenti, convinti che la principessa sia in dolce attesa. Ecco le foto.

Non ci stupirebbe sapere che la famiglia Grimaldi-Wittstock abbia intenzione di allargarsi con l’arrivo di un nuovo figlio a corte. Tra Charlene di Monaco e il marito, infatti, tutto ultimamente sembra andare a gonfie vele e tra loro potrebbe esserci spazio per l’arrivo di un nuovo bebè.

Dopo il suo ritorno in pubblico, a seguito di mesi di assenza per via di una brutta malattia contratta in Sud Africa, Charlene e il principe Alberto sarebbero pronti a consolidare la propria famiglia, anzi allargarla.

A far insospettire i sudditi è una foto che rivela il pancino, forse per via di una gravidanza, di Charlene, che non lo nasconde ma si mostra in tutta la sua interezza. Vediamo nel dettaglio gli indizi che portano a pensare all’arrivo di un nuovo bambino.

Charlene di Monaco è incinta?

Lo scoop che arriva dal Principato fa rallegrare tutti dopo mesi di incertezza: Charlene di Monaco ha ritrovato il sorriso, è tornata in buona salute e ci sono molte probabilità che la principessa sia incinta.

Nonostante con il principe Alberto la donna abbia vissuto momenti dolorosi per via della sua infedeltà – infatti il reggente monegasco ha figli – ora la Wittstock sembra aver trovato il sorriso e forse anche la serenità per mettere al mondo un altro figlio e allargare la loro famiglia.

Dopo un lungo periodo di assenza dalla vita pubblica, Charlene è tornata a farsi vedere e con lei è sbucato fuori un pancino sospettoso. Molti pensano a una gravidanza e, in effetti, non c’è motivo di escluderla.

La coppia ultimamente ha dichiarato pubblicamente che le cose tra loro vanno molto bene e questo potrebbe essere un buon motivo per allargare la loro famiglia con l’arrivo di un nuovo bebè a corte.

Sebbene l’ipotesi possa essere verosimile, è bene specificare che, per il momento, non è arrivata alcuna conferma da parte della diretta interessata, né tantomeno alcuna comunicazione ufficiale da parte del palazzo dei principi.

Ne sapremo di più con il tempo, perché – se davvero fosse incinta – ora che è tornata sulla scena pubblica la principessa Charlene non potrà nascondersi per molto e soprattutto non potrà nascondere il dolce pancino. Siamo sicuri che ad Alberto farebbe piacere avere un altro figlio, visto che lui è un pluri-papà!