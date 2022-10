Salta fuori l’amante di Valentina Ferragni: “Ecco perché si è lasciata con Luca Vezil”

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno spiazzato il mondo del web con la notizia che annunciava la fine della loro decennale storia d’amore.

Oggi salta fuori il presunto amante della sorella di Chiara, che potrebbe essere stato la causa scatenante della loro rottura. Vediamo insieme i dettagli.

Valentina Ferragni, la sorella dell’influencer più popolare d’Italia, Chiara, si ha annunciato pochi giorni fa tramite i social di essersi lasciata con Luca Vezil, suo fidanzato da parecchi anni. I due hanno comunicato la notizia ai loro fan specificando che si trattava di una rottura sofferta e complessa, ma consensuale.

Insomma, la coppia non ha alluso a futuri drammi mediatici o attriti tra di loro. L’annuncio ha sconvolto il web, abituato a vedere in loro una coppia sempre affiatata. Anche nella serie tv The Ferragnez, infatti, i due comparivano spesso e sembravano davvero innamorati: l’impressione era che le cose andassero davvero a gonfie vele.

Purtroppo non è stato così e Valentina e Luca hanno deciso di terminare la loro storia d’amore. In molti si sono chiesti quale sia stata la causa scatenante: i due, infatti, nell’annuncio ai fan non hanno specificato il motivo della rottura.

Le domande sono tante e i fan più appassionati vorrebbero sapere cosa è successo tra loro, e quale è stato il motivo che ha portato a una rottura così improvvisa e inaspettata.

Valentina Ferragni innamorata di un altro uomo

Nelle ultime ore è saltato fuori un gossip che sta facendo molto rumore: riguarda la fine della storia d’amore tra Valentia Ferragni e Luca Vezil.

Il motivo, infatti, sarebbe riconducibile a un giovane attore spagnolo per cui Valentina avrebbe perso la testa. I due, forse, si stanno frequentando. Se tutto questo fosse vero, cambierebbe radicalmente le carte in tavola. Ma chi è l’uomo misterioso?

Secondo quanto dichiarato dalla giornalista Claudia Cabrini, la più giovane delle Ferragni starebbe frequentando del 19enne Alvaro De Juana, giovanissimo attore spagnolo, che ha raggiunto la fama nel suo Paese nel 2019 grazie a un ruolo nella soap opera Amar para siempre. In seguito, Alvaro ha preso parte alla famosissima serie su Netflix Elite, nella quale vestirà i panni di Didac. Da lì la sua carriera ha preso piede.

Ma cosa fa pensare che la Ferragni stia con Alvaro De Juana? I due si seguono reciprocamente su Instagram e Valentina commenta spesso le sue foto. Inoltre, l’indizio più rilevante, è che ultimamente la Ferragni trascorre molto tempo a Madrid, città in cui vive Alvaro. Secondo quanto raccontato da Valentina, Madrid sarebbe la sua città del cuore. Forse perché ha trovato l’amore lì?