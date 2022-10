“…essere al capolinea” Amadeus in lacrime racconta quel drammatico momento | nessuno lo sapeva

Amadeus si è raccontato come mai prima d’ora rivelando di aver vissuto un momento drammatico che l’ha cambiato per sempre. Le difficoltà da superare sembravano insormontabili, nessuno sapeva che il conduttore di Sanremo avesse vissuto una tale esperienza.

Siamo abituati a vedere Amadeus sempre sorridente mentre ci fa compagnia nelle nostre case con i suoi programmi. L’ultimo conduttore di Sanremo, scelto anche per il prossimo anno del Festival della musica italiana, ha una bellissima carriera alle spalle da fare invidia a molti. Dalla radio alla televisione, Amadeus ha sempre colpito nel segno, facendo divertire i suoi telespettatori.

Non tutti sanno, però, che il conduttore ha vissuto un momento davvero drammatico. Amadeus non l’aveva mai raccontato, ma finalmente ora ha trovato il coraggio di lasciarsi andare. Le sue parole sono drammatiche e ripercorrono un capitolo buio della sua vita. Ecco cosa è successo.

Il drammatico racconto

Il conduttore di Sanremo si è raccontato in occasione di un’intima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nella lunga chiacchierata, Amadeus si è lasciato andare ripercorrendo tutte le tappe più importanti della sua vita, dal debutto in radio al successo in tv.

Purtroppo, però, non sono mancati momenti bui che hanno segnato per sempre la sua storia di vita da un punto di vista personale e professionale. Amadeus, infatti, nel 2006 ha vissuto una grave e profonda crisi lavorativa che l’ha messo in condizioni di grande difficoltà.

Nel 2006, aveva lasciato la Rai, che ormai era diventata casa sua, per accettare una proposta di Mediaset. Quella decisione ha cambiato le sorti del suo destino e da quel momento tutto è andato per il peggio.

Ai tempi della proposta il conduttore era lusingato perché poteva tornare a Milano dove stava la figlia Alice, ma non è andata come sperava. Mediaset gli aveva offerto un contratto di tre anni nel preserale e un guadagno maggiore rispetto alla Rai.

L’esperienza, però, si è interrotta dopo pochi mesi e questo ha tenuto il conduttore fermo per due anni. Amadeus confessa di aver pensato che la sua carriera fosse finita, arrivata al capolinea, perché non riceveva più offerte lavorative e non aveva modo di lavorare.

Con il senno di poi sa di aver sbagliato ad accogliere quella proposta, ma Amadeus oltre a non essersene mai lamentato non ha mai attribuito colpe. Ora è tornato sul piccolo schermo più forte che mai e anche quest’anno condurrà con grande gioia l’evento musicale più atteso dell’anno, il Festival di Sanremo.