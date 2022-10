Amadeus e il suo passato scioccante: quella profezia clamorosa sul conduttore

Il celebre conduttore Amadeus si rende protagonista di una profezia assurda. L’uomo appare completamente diverso e le sue parole stupiscono tutti.

Attualmente Amadeus è uno dei conduttori più importanti della televisione italiana. L’uomo conduce ogni giorno nel preserata il programma I soliti Ignoti intrattenendo milioni di spettatori. Ma la sua fama è dovuta anche alla grandissima direzione artistica degli ultimi tre Festival di Sanremo i quali hanno sfornato dei successi internazionali tra cui i Maneskin.

La carriera di Amadeus ha un percorso lunghissimo e prima di approdare in televisione ha fatto molta gavetta come conduttore radiofonico. Per non parlare della sua grande passione per la musica che lo ha portato a presentare show divenuti cult come il Festival Bar.

Insomma, per Amadeus, però, il lavoro non è sempre filato liscio anche a causa della grande competizione che si crea all’interno del mondo dello spettacolo. Amadeus, comunque, nel corso del tempo ha avuto il suo riscatto e da divertente disc jockey ed animatore turistico è diventato uno delle più importanti e familiari figure della televisione nostrana.

Per questo tipo di lavoro, d’altronde, ci vuole oltre che talento anche una grande tenacia che ti permette di sognar e di rimanere, allo stesso tempo, coi piedi per terra. Amadeus, infatti, è riuscito a superare momenti di difficoltà non facendosi abbattere dalle dure leggi dello showbusiness e con tanta forza di volontà è ritornato in auge dopo un duro periodo fuori dai riflettori.

Ora spunta un video assolutamente particolare in cui è possibile vedere l’uomo in una versione inedita. Le sue dichiarazioni sono scioccanti, sembra una profezia.

Il video di Amadeus

È in circolazione sul web un video molto interessante che mostra Amadeus agli albori della sua carriera. Stiamo parlando degli anni ’80 e il conduttore era un ragazzino pieno di capelli e voglia di fare. Si tratta della registrazione di un provino in cui Amadeus racconta le proprie aspettative per il futuro e i suoi sogni nel cassetto.

L’ immagine di Amadeus da giovane fa molta tenerezza oltre che sembra una vera e propria previsione azzeccata del futuro del conduttore. Quest’ultimo è un ragazzino con una folta chioma e gli occhi pieni di speranza, adesso è un uomo che ce l’ha fatta. Ecco le parole pronunciate in questo spezzone:

“Mi piacerebbe fare il presentatore, non è che abbia in mente un genere in particolare. Qualsiasi cosa mi piacerebbe farla, poi bisogna vedere se sono in grado di farla però. -Carissimo Amedeo, complimenti per la trasmissione, sei bravissimo e simpatico. Mi auguro che tu abbia una lunga carriera come presentatore televisivo e che tu possa diventare bravo come Pippo Baudo e Buongiorno”.

Il video in questione è stato mandato in onda a sorpresa nel 1998 quando fu ripescato dagli autori del programma cult “Le Meteore” per dimostrare tutta la strada percorsa da Amadeus per arrivare dove è poi effettivamente arrivato.

Questa è proprio una bella storia a lieto fine.