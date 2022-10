Al Bano sbatte i soldi in faccia in televisione: ‘si parla di 385.605 euro’

Al Bano è stato ospite a Cartabianca, programma di approfondimento di Bianca Berliguer dove ha parlato dei rincari sulla bolletta della luce rivelando di averne ricevuta una di 385.605 euro per la sua tenuta di Cellino San Marco.

Al Bano ha detto la sua sul rincaro delle bollette nell’ultima puntata di Cartabianca, andata in onda lo scorso 18 ottobre su Rai 3. Il cantante ha protestato contro gli aumenti eccessivi delle bollette mostrando due fatture, una relativa al periodo gennaio-agosto 2021 e una relativa al periodo gennaio-agosto 2022, dove effettivamente la differenza era notevole.

Stiamo parlando di cifre altissime che una normale famiglia non potrebbe sostenere ma un personaggio noto come Al Bano, per altro anche tenutario di una terra dove produce il vino, si trova ad affrontare delle spese decisamente alte. La sua proprietà a Cellino San Marco, infatti, non è una semplice abitazione ma è da considerarsi come un’azienda.

La cifra che Al Bano è arrivato a pagare nel 2022 è di ben 385.605 euro rispetto ai 127.492 del 2021. Così ha commentato la cosa Al Bano: “Un aumento del 200 per cento, è uno sbalzo incredibile, inaccettabile. Questa è un’emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale”.

Al Bano si rivolge al governo

Al Bano si è presentato come un esempio per molti italiani, non solo imprenditori come lui ma anche persone comuni, impiegati, famiglie e altre tipologie di persone che in questo periodo stanno vivendo un momento di grande difficoltà.

Il cantante ha voluto rivolgersi direttamente al governo, chiedendo di trovare delle soluzioni efficaci e veloci per non ritrovarsi in totale recessione, anche se la situazione è praticamente già quella: “Si pensa più a fare lotta politica che a fare l’interesse del popolo italiano. Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare. Mi auguro che non si facciano la guerra tra loro. Altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo”.

Con le sue parole Al Bano esprime la preoccupazione per il Paese che dice “è in ginocchio” che esce da due anni di pandemia e ora si ritrova in crisi economica. Tuttavia la questione sollevata da Al Bano ha suscitato diverse polemiche, scatenando anche dei commenti negativi sui social. Il motivo alla base sarebbe la precedente vicinanza alla Russia del cantante che più volte è andato lì per esibirsi. Il fatto che egli abbia dichiarato apertamente di condannare il comportamento di Putin.

C’è stato poi chi ha appoggiato le sue parole e il coraggio nell’esprimerle senza preoccuparsi delle conseguenze delle sue parole sui social.