Gabriel Garko: “grazie a lei ho capito di essere gay” | La donna di cui parla la conoscono tutti

Dopo il suo coming out Gabriel Garko parla apertamente di se stesso e del proprio orientamento sessuale.

Di recente per altro ha raccontato del periodo in cui ha capito meglio tutto, prendendo coscienza dei suoi gusti. In questo racconto viene menzionata anche Monica Bellucci che sembrerebbe aver avuto un ruolo nella vicenda. La confidenza di Gabriel Garko rispetto a questa vicenda è stata pubblicata dal settimanale Oggi dove il racconto si riferisce a un set condiviso con Monica Bellucci nel 1989, per il film “Vita con i figli”, diretto da Dino Risi. In quella occasione capì che i suoi gusti erano orientati altrove.

Vita con i figli è stato il film d’esordio di Gabriel Garko e l’attore recitava accanto a una delle donne più amate in Italia e all’estero, Monica Bellucci. Lui ha definito l’attrice “inguardabile” e questo pensiero lo ha fatto riflettere sui propri gusti: “Monica fu la conferma di quel che avevo appena capito: se non mi viene di saltare addosso a una donna così, mi dissi, vuol dire che preferisco altro”. In questa dichiarazione però Garko ha confessato però di aver avuto delle esperienze con le donne, come del resto spesso capita per molti gay.

“Ho avuto due o tre storielle etero. A 17 anni mi sono accorto che c’era qualcosa che, per come è fatta questa società, ‘non andava’. Non è un passaggio facile, è una scoperta che ti ‘chiude’ tantissimo: ed è dannatamente pericoloso, perché puoi incontrare qualcuno che sfrutta quel tuo momento di debolezza. Sei totalmente da solo a dover affrontare questo mostro che ti sta uscendo da dentro”. Questa è la confessione di Garko circa i sentimenti che ha provato in quel complesso periodo durante il quale ha dovuto capire qualcosa in più di se stesso.

Garko confessa

Come ricorderete Gabriel Garko ha fatto coming out solo di recente, mentre i fatti raccontati si riferiscono a più di trent’anni fa, ma perché farne un mistero fino a questo momento?

Alla base di tutto ci sono delle ragioni precise che Garko ha spiegato in questa intervista confessione dove ha detto di temere il giudizio degli altri.

Bisogna ricordare poi che la carriera di Gabriel Garko in passato è stata costruita intorno alla figura del sex symbol che era, un idolo per le donne, insomma tutta la sua immagine era costruita nell’eterosessualità. Garko ha poi diffusamente raccontato della sua prima storia d’amore importante, con Riccardo, che ha vissuto sempre in sordina praticamente fino al suo coming out.

“[…] Eravamo liberi, anche se quando veniva qualcuno dovevamo nasconderci. Invitavo degli amici a cena? A fine serata lui fingeva di andarsene, si faceva una mezza passeggiata e poi rientrava. Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se avevamo dormito insieme. È durata 11 anni, mi ha salvato”.

L’attore ha poi detto di aver deciso di fare coming out solo dopo aver compreso gli errori fatti in passato, in questo si è sentito molto in colpa anche nei confronti di se stesso, perché non è stato sincero.