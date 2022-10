‘Una brutta diagnosi’: la gravissima malattia di Gabriel Garko | Ecco come sta

Gabriel Garko si è lasciato andare a una confessione privata e di aprirsi totalmente con i suoi followers, rivelando un drammatico episodio che lo riguarda da vicino. L’attore sta facendo i conti, da un po’ di tempo, con una malattia che si porta dietro non poche difficoltà.

In una delle ultime interviste che ha concesso ai media Gabriel Garko aveva un aspetto diverso che non è sfuggito ai più attenti. L’attore aveva uno strano gonfiore sul viso che ha insospettito i fan i quali hanno subito capito che forse qualcosa non andava per il verso giusto e per questo si sono preoccupati molto, informandosi sulle condizioni di salute del proprio idolo anche attraverso messaggi e commenti sui suoi canali social.

C’è stato qualcuno tra i fan di Gabriel Garko che lo ha perfino definito irriconoscibile per l’aspetto così diverso dal solito, ma come se non bastasse, non sono mancati i commenti maligni di chi ha subito pensato alla chirurgia estetica. Come spesso capita i fan si permettono di esprimere liberamente la propria opinione, formulando commenti e ipotesi che tirano a indovinare la verità ma che non si avvicinano davvero ai fatti. Quello che è certo è la grande quantità di ipotesi che sono state messe sul piatto e che solo il diretto interessato può fugare.

Di quale malattia soffre Gabriel Garko?

Come spesso capita nel mondo delle celebrità sono stati molti i commenti e le dicerie saltate fuori dopo che Gabriel Garko si è presentato con il viso gonfio in pubblico, tanto che l’attore ha deciso di parlarne direttamente in modo da mettere a tacere ogni forma di ipotesi o falsa notizia che lo riguardava.

Purtroppo nel mondo dello spettacolo le cose vanno in questo modo e anche se una celebrità preferisce restare riservata sulle proprie cose, si vede costretta a parlarne comunque.

Le parole ufficiali di Gabriel Garko sono state pubblicate in una lettera aperta sulla rivista TV Sorrisi e Canzoni dove Garko in persona scrive cosa gli è accaduto: “Sei su un aereo e improvvisamente il tuo cuore prende a battere all’impazzata. Il panico ti assale, fatichi a respirare, ti manca l’aria. Il medico che consulti, appena metti i piedi a terra, te lo conferma: questa volta la fortuna, invece che una carezza, ti ha dato un bel calcio in culo. ‘Lei ha un problema di salute‘”.

Queste sono state le drammatiche e anche commoventi parole di Gabriel Garko che ha confessato al proprio pubblico di avere problemi di salute e di essersene accorto per caso mentre era in aereo ma pare che episodi come questo gli sono capitati anche mentre stava lavorando sul set.

Ma di cosa si tratta? Sembra, dalle ultime visite mediche alle quali si è sottoposto che l’attore soffra di problemi alla tiroide, nulla di troppo grave ma che va assolutamente monitorato come lui stesso ha dichiarato: “Bisognerà riequilibrare i valori ma nel frattempo sembro una fisarmonica: gonfio – sgonfio – gonfio.”

Fin ora quindi questo piccolo problema di salute è gestibile e gli consente ancora di lavorare, fermo restando che dovrà iniziare tutte le cure del caso. Sicuramente gli haters e i leoni da tastiera in generale non aiutano:

“Non avevo fatto i conti con i professionisti dell’odio, quelli che per mangiare devono sparare fango su un personaggio pubblico con l’intento di distruggerlo. Faccio questo lavoro da molti anni eppure sono rimasto senza parole davanti a tanto furore mediatico.”