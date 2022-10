Lutto Adriano Celentano: “Sono distrutto” | una perdita improvvisa e un profondo dolore

Adriano Celentano commuove tutti con un pensiero che ricorda una persona a lui cara scomparsa. Il drammatico lutto ha messo in ginocchio il cantante, che si sfoga sui social. Ecco cosa è successo.

Tutti conosciamo Adriano Celentano per le sue intramontabili canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Lui, sempre positivo e carico, ha dettato le redini del cantautorato nel nostro paese.

Cantante, attore e compositore, Celentano viene spesso soprannominato ‘Il Molleggiato’. Lui, però, non è solito a mostrare le proprie emozioni in pubblico, anzi è piuttosto introverso e contenuto.

Infatti, non si sa molto della sua vita privata, ma negli anni si è fatto conoscere grazie alle sue performance in note e, per ultimo, grazie ad “Adrian, la serie televisiva animata di cui lui è creatore e regista.

Purtroppo, Adriano ha vissuto un terribile lutto che l’ha segnato per sempre. Un suo caro amico non c’è più e lui non riesce a darsi pace. Negli ultimi giorni si è sfogato sui social, mostrando un lato inedito, che nessuno prima d’ora aveva mai visto.

Il pubblico è rimasto molto colpito dal suo slancio di sensibilità e per aver condiviso con loro un dolore così forte, difficile da definire.

Adriano, però, ha trovato il modo di farlo tramite un commovente post su Instagram in commemorazione del suo amico. Ma di chi si tratta? Sicuramente lo conoscete, perché anche lui – per motivi diversi da quelli di Celentano – è molto famoso nel nostro paese e nel mondo intero.

Stiamo parlando di Gino Strada, che è stato un medico, attivista, filantropo e scrittore italiano, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti, dell’ONG italiana Emergency. Una persona lui molto cara, a cui ha dovuto dire per sempre addio.

Adriano ha utilizzato il suo profilo Instagram per condividere un pensiero sulla sua morte improvvisa e ricordarlo, dimostrando quanto fosse stretto e importante per lui il loro rapporto.

“Un grande dolore la morte improvvisa del giusto Gino Strada, uomo di Pace, Amore e straordinaria umanità”, scrive.

“Sempre dalla parte degli ultimi, fregandosene da che parte stessero, curando con abnegazione chiunque ne avesse bisogno nei paesi più dimenticati e difficili del mondo.

Un eroe.

Perdiamo una voce libera, fuori dal coro.

Un medico e un uomo al fronte sempre contro le guerre!

Un abbraccio affettuoso a te Cecilia e a tutti i medici e collaboratori di Emergency.”

Queste le commoventi parole condivise da Adriano Celentano in ricordo del suo caro amico Gino Strada.