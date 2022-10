Addio a Temptation Island: cancellato per sempre. “Anche a me fa male…” | La delusione è tanta

Temptation Island verrà cancellato per sempre? L’ipotesi era già in circolo da quando questa estate è saltata l’edizione, ma ora si fa sempre più fondata. Una nuova notizia ne testimonierebbe l’eliminazione definitiva. I fan sono dispiaciutissimi, vediamo cosa è successo.

Questa estate per la prima volta non è stata fatta una nuova edizione di Tempatation Island, un programma seguitissimo di Mediaset che mette alla prova coppie di fidanzati o sposi. I coniugi vengono separati per 21 giorni durante i quali vivranno in compagnia di attraenti single.

Le edizioni precedenti hanno sempre riscosso un rumoroso successo, il pubblico e i social sono impazziti ad ogni edizione. Di certo, non stava fallendo, ma come mai non è stato rinnovato? Il dubbio che il programma sarebbe stato cancellato l’hanno avuto tutti, ma si è voluto pensare per il meglio.

Ora, però, è arrivata un’indiscrezione che confermerebbe l’ipotesi. A far pensare sono anche le parole di Filippo Bisciglia, conduttore del programma, che afferma: “Anche a me fa tanto male”. Ecco tutti i dettagli.

I fan più appassionati alla trasmissione hanno segnalato su Twitter un indizio che farebbe pensare alla definitiva cancellazione del programma. Infatti, tutti i profili social ufficiali di del programma estivo di Mediaset sarebbero stati cancellati. Quale potrebbe essere il motivo, se non la cancellazione definitiva?

Sono scomparse sia le pagine di Instagram del programma che di Twitter, che vantavano di tantissimi followers ed erano molto attive.

Anche se la notizia della cancellazione dei profili social potrebbe sembrare a prima vista irrilevante, tutto fa pensare che non ci sarà più una nuova edizione del programma, come è successo questa estate. Tra l’altro, il programma è saltato per la prima volta dal 2014, ma la rete non ha dato una spiegazione ai telespettatori.

C’è stato un silenzio assordante che ha alimentato i dubbi. Il conduttore del programma Filippo Bisciglia, amatissimo dal pubblico, era intervenuto a riguardo dicendo la sua.

“Anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo, eravamo una famiglia. Che dirvi? Non posso far mancare questa frase nell’estate 2022 ‘pensi che io abbia un video per te? Sì ho un video per te”.

Queste le sue parole, che dimostrano quanto il conduttore stesso sia deluso dalla decisione presa da Mediaset di non rinnovare il programma per l’estate 2022. Vedremo cosa succederà in futuro.