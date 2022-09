“lotta ad una brutta malattia” Adriano Celentano lascia tutti senza parole | il drammatico racconto

Il figlio di Adriano Celentano si apre e parla di un momento drammatico della sua vita, caratterizzato dall’arrivo di una rara malattia. Il racconto fa rabbrividire i fan, che non si aspettavano tanta sofferenza.

Adriano Celentano è un celebre cantante italiano, che con le sue canzoni ha fatto cantare intere generazioni. I suoi brani sono intramontabili e hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.

Negli anni, inoltre, ha approfondito la sua passione per la recitazione, che ha dato vita a un suo gioiellino: Adrian, la serie tv animata andata in onda su Mediaset per diversi mesi.

La serie è stata un successo sia artistico che personale per Adriano Celentano, che ha scritto, diretto, curato e montato il progetto, rimasto in fase di gestazione per circa dieci anni.

Soprannominato “Il Molleggiato” a causa del suo modo di ballare, ha scritto indimenticabili, come 24mila baci, Azzurro, Il ragazzo della via Gluck ma anche le più recenti L’emozione non ha voce, o A un passo da te con Mina.

Nel 1970 ha vinto al Festival di Sanremo con il brano Chi non lavora non fa l’amore, in coppia con la moglie Claudia Mori, conosciuta per la prima volta sul set di Uno strano tipo e subito sposata in segreto a Grosseto. Dal matrimonio con Claudia, sono nati tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

In passato, però, la loro storia d’amore ha attraversato un momento molto buio e si temeva per la rottura definitiva del rapporto. Adriano ha avuto un flirt extraconiugale con Ornella Muti conosciuta sul set de Il Bismetico Domato. Claudia Mori, conscia dell’accaduto, ai tempi aveva dichiarato che i due stavano attraversando un difficile periodo di crisi.

La malattia del figlio Giacomo

Di Adriano si parla molto per la sua musica e meno per la sua vita privata. Pochi, infatti, sapevano della brutta malattia che aveva colpito uno dei suoi figli. Adriano ha passato un periodo difficile e doloroso, in cui ha temuto per la salute di Giacomo.

In una lunga intervista a Storie Italia, il ragazzo ha confessato di aver vissuto un periodo drammatico in cui faceva fatica a respirare e cantare, accompagnato da un profondo senso di solitudine. Insomma, Giacomo ha affrontato un momento difficile e sentiva che la sua famiglia faceva fatica a capirlo.

La sofferenza di Giacomo si è riversata anche su Adriano, preoccupato per la sua salute. Grazie alla fede e alle cure, Giacomo ha superato quel terribile momento e oggi è un uomo felice, sereno e in salute. Inoltre, è autore di un romanzo dal titolo Racconti sotto l’albero, pubblicato nel 2020.