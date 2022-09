Ilary Blasi ancora dal chirurgo? Eccola dopo il ritocchino al viso senza filtri / Foto

In uno scatto super sensuale Ilary Blasi ricompare sui social dopo un lifting al viso punto la conduttrice fa impazzire letteralmente i fan.

Ilary Blasi al centro del clamore mediatico da ormai svariate settimane: la sua relazione con l’ex calciatore Francesco Totti è giunta al termine dopo ben vent’anni d’amore. Adesso però la bella showgirl fa parlare di sé per ben altre motivazioni che riguardano la sua incredibile bellezza.

Dopo la separazione dal marito Ilary Blasi si è mostrata sui social senza filtri insieme alla sua famiglia e i suoi amici più cari. La donna ha approfittato del suo nuovo status di single per pubblicare scatti sempre più sexy che denotano una ritrovata serenità e adesso eccola in una nuova veste frutto di un piccolo lavoretto fatto sul suo viso.

Ilary Blasi ha poco più di quarant’anni ma è considerata ancora come una delle donne più belle della televisione italiana. La donna ha fatto molta strada dagli esordi in passaparola; infatti, è diventata una conduttrice apprezzata di svariati programmi di successo come Le Iene o attualmente L’Isola dei famosi. È inevitabile, però, non collegarla alla relazione con Francesco Totti con il quale ha avuto tre figli Cristian Chanel e Isabel e ha condiviso ben vent’anni di vita insieme.

L’ex coppia d’oro di Roma era considerata come un caso eccezionale nel mondo dello showbiz grazie ad un amore duraturo e solido mai scalfito dalle malelingue. Eppure, quest’estate è arrivata la notizia più sconvolgente, Totti e Ilary sono ormai divisi ed ognuno ha preso la propria strada. L’ex calciatore si è consolato con la Flower designer Noemi bocchi mentre la Blasi preferisce il più totale riserbo dedicandosi esclusivamente alla sua famiglia.

Il nuovo look di Ilary Blasi

Ilary Blasi è da sempre molto attenta anche alla cura del proprio corpo e del proprio viso. Proprio per questo si sottopone a diversi trattamenti di bellezza che sono finalizzati a migliorare la sua pelle, il suo fisico la sua apparenza. Di recente la donna ha scelto un trattamento lifting presumibilmente alle labbra in grado di dare forma a una bocca già abbastanza carnosa.

Nonostante un’attenzione particolare al suo aspetto fisico dovuto anche al suo lavoro sul piccolo schermo, la Blasi non si vergogna nel mostrarsi acqua e sapone. Su Instagram eccola senza un filo di trucco mentre si fa vedere ai suoi follower in tutta la sua più naturale bellezza.

Sicuramente il lifting appena fatto ha aiutato a dare un tocco glamour al suo aspetto che comunque risulta davvero strabiliante. Insieme all’immagine su Instagram la Blasi scrive: “No filter” per ribadire che quella bellezza non ha bisogno di ulteriori modifiche.