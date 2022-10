Meghan Markle, finita male con Re Carlo III: volano minacce e ultimatum | spaventoso retroscena

In attesa del libro delle rivelazioni di Harry, Meghan Markle fa la sua parte e fa tremare di paura Re Carlo III. La donna più temuta del regno d’Inghilterra si è detta pronta a dire tutta la verità e raccontare i segreti più oscuri della famiglia reale.

Dopo la dipartita della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre, non sono mancati scandali e segreti nella Royal Family. Anzi, possiamo dire che quasi sono raddoppiati.

A colpire senza paura della conseguenze questa volta è la coppia di sposini più ribelle della monarchia: stiamo parlando di Harry e Meghan, pronti a svelare i retroscena più agghiaccianti della famiglia. Re Carlo III è da poco sul trono, ma già teme il peggio. Come gestirà la situazione? Ecco gli ultimi retroscena.

Harry e Meghan coalizzati contro la Royal Family

A raccontare cosa succede nella famiglia reale è stato Neil Sean, corrispondente di intrattenimento che ha firmato degli interventi su NBC News, MSNBC, Access Hollywood. Il giornalista ha svelato i retroscena di un incontro privato tra Meghan Markle e re Carlo.

“Prima di tornare in California Meghan ha chiesto un’udienza personale con re Carlo III. È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan stessa. Sarebbe un’opportunità per chiarire come stanno veramente le cose e spiegare alcune delle ragioni che li hanno spinti a fare ciò che hanno fatto negli ultimi due anni” – questo il contenuto di un video pubblicato su YouTube, diventato virale in tutto il mondo.

Anche secondo Dagospia, ci sarebbero alcune voci e indiscrezioni di persone molto vicine alla famiglia reale, che avrebbero visto la moglie di Harry impegnata in prima linea per mediare tra il marito ed il suocero, da poco sul trono d’Inghilterra.

La coppia avrebbe quindi lanciato un ultimatum – o minaccia, come dir si voglia – a Re Carlo III: sarebbe disposta a non pubblicare il temutissimo libro sulle più oscure rivelazioni del secondogenito di Diana e Carlo, che metterebbe a repentaglio l’intera storia della monarchia inglese, se – e solo se – Harry sarà riaccettato a corte. Una vera e propria minaccia che mette Carlo alle strette.

Si tratta di una situazione davvero complicata che Re Carlo III si trova ad affrontare insieme alla questione della sua incoronazione. Ma come riuscirà a sganciarsi dall’ultimatum?

Se Harry sarà riammesso a corte, non ci saranno più dubbi: vorrebbe dire il figlio di Lady D ha in tasca pesanti e compromettenti segreti, che potrebbero rovinare per sempre la reputazione della Royal Family e cambiare il pensiero che i sudditi hanno di essa.