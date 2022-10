Bufera Re Carlo III, “Fuori luogo e disonorevole”: La decisione sconvolge i sudditi | Non era mai successo

La prima decisione di Re Carlo III non è passata inosservata e ha lasciato i sudditi e il mondo intero senza parole. Nessuno si aspettava che scegliesse quella strada, così diversa dal passato di sua madre, la Regina Elisabetta II. Vediamo cosa è successo.

Re Carlo III è da pochissime settimane ai vertici della monarchia inglese, ma i suoi gesti hanno già fatto parlare e rivelato lati di lui rimasti nell’ombra per tutti questi anni.

La sua prima decisione presa in qualità si sovrano ha lasciato il mondo sotto choc e in questi giorni non si fa che parlare della questione. I sudditi vogliono più risposte e giustificazioni a riguardo, perché la scelta è stata del tutto inaspettata ed esce fuori da ogni schema. Vediamo di cosa si tratta e perché Re Carlo III è arrivato a tanto.

La decisione del Re Carlo III

Forse, Carlo III è sotto stress per l’importanza del suo ruolo e questa condizione, unita alla paura di non essere all’altezza della mamma, gli stanno facendo fare le scelte più sbagliate e affrettate. Queste, però, avranno grandi conseguenze sul regno lasciato in eredità dalla dipartita Regina Elisabetta II e sulla sua credibilità in quanto Re d’Inghilterra.

Il Re Carlo III, infatti, ha scelto di ricevere un’incoronazione particolare. La cerimonia prevista sarà di gran lunga più semplice e meno solenne rispetto a quella della Regina Elisabetta, avvenuta nel lontano 1953.

La cerimonia, al tempo, stupì i sudditi che la seguirono con gli occhi dei media inglesi, pieni di sorpresa e meraviglia. Si presentarono numerosissimi per assistere a un momento storico come quello, che non ha deluso le aspettative.

Non sarà lo stesso per Carlo, che – al contrario – ha scelto un’incoronazione più contenuta e semplicistica. Ma qual è il motivo scatenante?

Alcuni pensano che il sovrano non si senta all’altezza del ruolo lasciatogli dalla madre, profondamente amata dagli inglesi e per certi versi insostituibile. Inoltre, Carlo è affiancato da Camilla, Regina consorte, per la quale il popolo non nutre grande simpatia, anche se la donna negli ultimi anni ha imparato a farsi apprezzare con piccoli gesti.

Inoltre, secondo quanto rivelato dal quotidiano inglese Daily Mail, Re Carlo III vorrebbe invitare alla cerimonia di incoronazione rappresentati di diverse fedi religiose: parliamo di cristiani, musulmani, ebrei, buddisti e indù.

Una grande rivoluzione reale in nome dell’inclusività che il Re spera sarà apprezzata dai propri sudditi, ancora scossi dalla morte della Regina, avvenuta lo scorso 8 settembre.

Inoltre, Carlo III desidererebbe includere una commemorazione della Regina Elisabetta durante la sua incoronazione. Un gesto generoso per ricordare la mamma e il lavoro svolto a servizio del suo popolo, durante un regno amatissimo e apprezzatissimo durato 70 lunghi anni.