Giulia Verdone figlia del regista Carlo somiglia molto a suo padre, ma non fa lo stesso lavoro, ecco di cosa si occupa.

Giulia Verdone, è una dei due figli di Carlo Verdone, famoso e amatissimo regista romano conosciuto per film come Borotalco, Un sacco bello, Grande, grosso e Verdone, Compagni di scuola, Maledetto il giorno che ti ho incontrato e così via, fino alla sua recente incursione nella serialità con Vita da Carlo! Prodotta da Prime Video e di cui al momento si sta girando la seconda stagione, dopo il successo della prima presentata alla Festa del cinema di Roma 2021.

Giulia è la primogenita di Carlo Verdone, nata il 21 gennaio 1986 a Roma quando Carlo Verdone era sposato con la sua compagna storica, Gianna Scarpelli dalla quale ha avuto anche il secondogenito Paolo. I due sono stati sposati dal 1980 al 1996. Dopo il divorzio al tempo in cui era uscito il suo film meno riuscito C’era un cinese in coma, Carlo Verdone decise di prendersi due anni sabatici per stare un po’ con i suoi figli e fare il padre.

In quel periodo Giulia e Paolo avevano rispettivamente 14 e 12 anni e fu proprio Carlo Verdone ha dichiarare alla stampa in diverse interviste il bisogno che aveva in quel periodo di starsene un po’ per conto proprio e dedicarsi alla famiglia: “Dovevo recuperare il rapporto con loro, il lavoro mi stava assorbendo troppo. Non è che avessi perso il talento, ma forse avevo bisogno di questa pausa. Così mi son preso due anni sabbatici e mi son detto ‘Devo recuperare coi miei figli’. Abbiamo fatto viaggi bellissimi e importanti e lì anche loro hanno capito che qualcosa era cambiato”.

Giulia, il suo lavoro e il rapporto con papà Carlo

Con un padre come Carlo e una famiglia che si è sempre mossa nel mondo dello spettacolo in che modo Giulia ha scelto la sua strada? Si è lasciata ispirare dal mondo del cinema? Di certo, rispetto a suo padre Giulia non ha mai lavorato davanti alle macchine da presa, né è mai apparsa in televisione e ci ha sempre tenuto molto alla sua privacy. Tuttavia Giulia lavora nel mondo del cinema ma dietro le quinte, per questo non l’abbiamo mai vista, ha collaborato anche nei film di suo padre, tra cui Io, loro e Lara e Natale in crociera.

Il suo ruolo era quello di aiuto regista, segretaria o assistente di produzione. Ma forse nessuno ha mai notato che da bambina, Giulia è comparsa anche in due pellicole di suo padre come: Al Lupo al lupo e Viaggi di Nozze.

Ma a parte le produzioni italiane, Giulia ha lavorato anche in Mangia, prega, ama, film del 2010 con Julia Roberts.

Oggi Giulia ha messo da parte il cinema e si sta dedicando alla carriera da nutrizionista dopo aver conseguito una Laurea all’estero. Sulla vita privata della ragazza non si sa nulla e in questo è molto simile al padre che pure non è quasi mai comparso sui rotocalchi di gossip.