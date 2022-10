Lulù Selassié e la difficile situazione che sta vivendo: la situazione è molto grave 

Lulù Selassié sta affrontando un momento veramente drammatico. L’ex gieffina ha dovuto affrontare una dura verità.

Lulù Selassié, la principessa del Grande Fratello Vip che ha fatto molto parlare di sé per la sua storia con Manuel Bortuzzo torna protagonista del web a causa di una drammatica vicenda che la ragazza ha affrontato in passato e che ha raccontato di recente.

Addirittura a causa di questa situazione la principessa per un periodo ha avuto paura di uscire di casa.

Lulù Selassié è stata vittima di uno stalker che l’ha perseguitata per un periodo impedendole di vivere serenamente. Nessuno era a conoscenza della storia finché la principessa non ha deciso di parlarne e confessare a tutti quanto le è capitato. Al centro della sua confessione c’era il senso di colpa per come si è comportata e per come ha affrontato il problema. Ecco cosa è successo.

Lulù aveva subìto anche dei ricatti dalla persona che la stava stalkerando ma in quella occasione ha perso troppo tempo invece di agire in fretta. Lo stalker la spinse a fare delle cose che lei non voleva fare e non appartenevano al suo carattere, era una situazione per la quale non poteva rifiutarsi, dal momento che questo ricattatore aveva in mano delle fotografie molto compromettenti della ragazza.

Lulù Selassié e l’incubo dello stalker

“Questa persona mi ha costretto a fare cose che non volevo quando lo incontravo…”, queste le agghiaccianti parole dell’ex concorrente del Grande Fratello. La principessa ha detto di aver provato dapprima con i propri mezzi a liberarsi di quell’uomo confidando nella sua compassione, ma non c’è stato nulla da fare.

Lei ha pregato questa persona più volte di eliminare le fotografie in suo possesso, ma lui non si è fatto convincere e anzi, aveva tutto archiviato in un hard disk privato. Una situazione, dunque, che somigliava a un thriller psicologico che alla realtà e che per Lulù è stata davvero complessa da affrontare.

Ovviamente di fronte a un dramma del genere, anche la vita di tutti i giorni è stata condizionata nel corso del tempo, tanto che Lulù ha perfino avuto paura di uscire di casa.

Ma non è stata solo la paura di uscire a cambiarle le giornate, le cose per lei sono cambiate anche nel rapporto con gli uomini che incontrava, come lei stessa ha raccontato: “Questa cosa mi ha influenzato con i ragazzi…Avevo proprio un rifiuto quando questa cosa è finita…Volevo mettere un muro…”.

L’epilogo di questa storia non è stato dei migliori perché Lulù in persona ha detto di aver sbagliato nel suo modo di agire e affrontare la cosa. Quando era tutto finito avrebbe dovuto rivolgersi a uno psicologo per provare ad affrontare il problema, ma non lo ha fatto e quindi non ha elaborato mai davvero la cosa.

Quando poi la mamma della principessa etiope ha saputo tutta la storia si è arrabbiata molto e se l’è presa con se stessa, e sua figlia si è sentita in colpa anche nei suoi confronti: “Poverina ha colpevolizzato se stessa perché io lo nascondevo benissimo…”.

Questa storia Lulù l’ha raccontata anche quando era nella casa del Grande Fratello e lo ha fatto per condividere la sua drammatica esperienza anche con gli altri. La storia di Lulù viene a galla proprio in questi giorni in cui si è molto parlato del bullismo subito da Marco Bellavia all’interno della casa riguardo la sua depressione. Come abbiamo raccontato il concorrente ha lasciato il Gf Vip e intorno alla situazione è nata una grande polemica.

Il caso che Lulù ha raccontato quando era all’interno della casa è una prova che argomenti seri e fondamentali anche per chi ascolta da casa sono stati affrontati già in passato.