Cristiana Capotondi, tragica verità sulla figlia: il padre della piccola Anna 

Nelle molte notizie di gossip circolate in quest’ultimo periodo, tra coppie che si prendevano e coppie che si lasciavano forse, ad alcuni di voi, sarà sfuggita una notizia che da qualche tempo circola sul web e che riguarda Cristiana Capotondi, diventata mamma lo scorso settembre.

Si tratta di una bambina e il suo nome è Anna, ma Andrea Pezzi, lo storico compagno di Cristiana Capotondi non è suo padre. D’altra parte la loro storia si è conclusa, dopo molto tempo insieme, lo scorso anno. Ma di chi è allora la piccola Anna?

Cristiana Capotondi è un’attrice che nel corso degli anni tra fiction e cinema è cresciuta molto, l’ultimo successo che possiamo segnalare è il suo ruolo da protagonista nella serie Tv, Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek rilasciata sulla piattaforma Disney + la scorsa primavera e tratta dall’omonimo film dello stesso regista.

Cristiana ha iniziato con la pubblicità, qualcuno forse la ricorderà nello spot del Maxibon, ma in parallelo anche con piccoli ruoli nel mondo del cinema il cui esordio è stato in Vacanze di Natale ’95 di Neri Parenti e in Tv con la fiction Amico mio del 1993. Da quel momento non si è più fermata ed è diventata uno dei giovani volti del cinema più richiesti.

Oggi Cristiana ha 42 anni ed è una donna indipendente, attrice affermata, da poco diventata mamma della piccola Anna, nata a settembre. È notizia nota da tempo che circa un anno fa la sua relazione con Andrea Pezzi sia giunta al termine e negli ultimi giorni è circolata la notizia che non sia lui il padre della bambina. Di chi si tratta allora?

Di questa gravidanza e della nascita della piccola si è parlato poco, soprattutto perché Cristiana è sempre stata molto riservata e ha saputo mantenere la privacy sulla propria vita.

La bambina è nata lo scorso 16 settembre ma di lei in pratica non si sono mai viste immagini con la pancia, insomma è stata davvero molto riservata anche sui suoi canali social dove non ha mostrato foto personali. Neppure le riviste hanno riportato le immagini della neo mamma e chi ha parlato ufficialmente della gravidanza dell’attrice (senza che quest’ultima confermasse nulla) è stato il settimanale Diva e donna.

Cristiana Capotondi e la storia della sua gravidanza: Pezzi non è il padre

Dal momento che la storia con Andrea Pezzi è durata tanti anni prima di concludersi un anno fa la domanda sulla possibile paternità di lui della piccola Anna sorge spontanea e in questo senso il gossip si è molto scatenato. Proprio Cristiana Capotondi ha voluto finalmente uscire allo scoperto dichiarando all’Ansa che il padre di Anna non è Andrea Pezzi. In questa dichiarazione pubblica, però, Cristiana ha voluto specificare che il legame con Andrea e il sostegno che lei ha ricevuto da lui in questi anni non sono spariti.

Se pensiamo alle altre coppie famose che solo nell’ultimo anno hanno fatto parlare di sé, questa di Capotondi e Pezzi rimane una coppia esemplare anche nella rottura, tra loro non c’è stato tutto il chiasso mediatico a cui abbiamo assistito con le altre rotture famose. Pensate che è stata proprio Cristiana a chiedere ad Andrea di starle accanto durante la gravidanza, malgrado non fosse lui il padre naturale della bambina:

“Mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”.

La risposta di Andrea Pezzi, anche questa rilasciata all’Ansa è la seguente:

“Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate ’21, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”.

Ad oggi non si conosce ancora l’identità del padre di Anna che, considerate le dichiarazioni sulla forte presenza di Andrea Pezzi in questa storia, lasciano intendere che non deve essersi molto interessato della bambina in arrivo.

Ma l’ipotesi alternativa potrebbe essere stata anche una fecondazione assistita, la verità al momento non si conosce ma ciò che emerge da questa storia sono due belle persone, molto mature che hanno saputo affrontare una rottura nel migliore dei modi, aiutandosi e proteggendosi a vicenda.