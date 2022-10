Francesco Totti, ‘nuovo matrimonio’: ha detto “sì” | È un tradimento, la scelta spiazza tutti

Francesco Totti ha preso la sua decisione e non tornerà indietro. In vista c’è un cambiamento molto importante che cambierà la sua vita

Francesco Totti ormai ha scelto e ha detto “sì”: in vista un cambiamento epocale per l’ex giocatore di serie A e capitano della Roma. I suoi fan sono rimasti spiazzati dalla decisione che cambierà per sempre la sua vita.

Nel frattempo deve fare i conti con la separazione e la prima udienza in tribunale prevista per il prossimo 14 ottobre. I rapporti con Ilary sono ridotti all’osso, soprattutto dopo le reciproche accuse di “furto”. La showgirl avrebbe sottratto all’ex marito i suoi rolex; lui, per ripicca, le avrebbe nascosto le borse, sperando che lei gli desse indietro gli orologi.

Continuano poi le frecciatine sui social da parte di Ilary, che sembra prendere la situazione con ironia. Totti, dopo l’intervista al Corriere della Sera, non ha più commentato i gossip e le dicerie. La sua storia con Noemi Bocchi è più seria che mai, tanto che hanno fatto conoscere ai rispettivi figli la loro nuova metà.

Intanto il web è diviso tra i sostenitori di Totti e quelli di Ilary e le discussioni procedono senza sosta. La separazione, che sarebbe dovuta essere rapida e indolore, sta diventando sempre più complicata, anche a causa di chi si intromette nei loro affari per dire la propria.

Francesco Totti, la scelta è definitiva

L’ex calciatore ha preso una decisione molto importante per la sua vita e sembra davvero convinto della sua scelta. Si tratta di un cambiamento radicale dopo il quale cambieranno tutte le sue abitudini e il suo stile di vita.

Totti è cresciuto e ha sempre abitato a Roma Sud, tra Porta Metronia, l’Eur e il Torrino. Qui abitava con la sua ex moglie e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che ancora non sanno con chi andranno ad abitare. La scelta era legata agli allenamenti e alla comodità di avere i campi vicino a casa, in zona Trigoria. Ora, però, le cose stanno per cambiare.

L’ex giocatore di calcio andrà a vivere a Roma Nord, nella zona di Vigna Clara, insieme a Noemi Bocchi. Questo è il ‘nuovo matrimonio’ che fa il capitano, con una delle zone della città che ò’ha cresciuto e l’ha accolto come un Re. Secondo fonti vicine alla coppia Totti ha già acquistato un appartamento di lusso in un comprensorio con piscina e campi da tennis.

Proprio in questa zona abita la maggior parte dei giocatori della Lazio, che sono più vicini ai loro campi di allenamento. Un vero e proprio “tradimento” per i fan della Roma che abitano a sud, ma se ne faranno sicuramente una ragione: il capitano è sempre il capitano.