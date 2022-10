Belen Rodriguez: “È morta investita da una macchina”: terribile confessione | un dolore atroce

Belen Rodriguez ha parlato della sua vita e nel farlo ha raccontato di un tremendo episodio che l’ha devastata

Belen Rodriguez, la bella e simpatica showgirl della tv italiana, ha ricordato con profondo dolore una tragedia che l’ha colpita da vicino. La donna si è aperta sulla sua vita privata raccontando segreti di cui i telespettatori non erano ancora a conoscenza.

La conduttrice è sempre stata al centro del gossip per un motivo o per un altro. Ad oggi Belen ha due figli, Santiago e Luna Marì: il primo è nato dall’amore con Stefano De Martino, il suo attuale compagno, mentre la seconda è nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. I due si sono frequentati per un paio d’anni, poi si sono lasciati.

Spinalbese oggi è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP e più volte ha parlato della sua ex ringraziandola della sua comprensione e vicinanza. Sebbene i rapporti non sembrerebbero dei migliori tra i due, Antonino non nega che la showgirl gli sia stata molto vicino dopo la nascita di Luna Marì e che lui era spaventato di diventare padre.

Belen è molto legata ai suoi figli e parla spesso di loro sui social. Proprio di recente ha voluto condividere coi suoi fan un problema che ha coinvolto il piccolo Santiago, ricevendo consigli e tanto supporto dai suoi follower.

Belen Rodriguez, il dolore senza fine

Belen è arrivata in Italia nel 2004, quando aveva appena 20 anni, per inseguire il sogno di diventare modella. Nel nostro paese ha riscosso subito un grande successo, ma la sua vita non è sempre stata semplice come tutti credono.

La showgirl ha raccontato della sua infanzia parlando di aneddoti molto particolari. Ha detto di non aver mai creduto a Babbo Natale: “Dicevano: arriva dalla Finlandia, con le renne, e io me lo ritrovavo in Argentina smanicato, abbronzatissimo. Ho ancora le foto con i diversi Babbo Natale abbronzati nei centri commerciali. Pensavo: ma quanti sono? Qualcosa non tornava“.

A causa della crisi argentina la sua famiglia si trasferì in una nuova casa e Belen ha diversi ricordi legati a questo posto. “Ricordo la casetta sull’albero costruita da mio padre. Cinque cani e due conigli. La mia preferita, Rebecca, una bastardina che un giorno muore investita da una macchina“. La perdita è stata molto dura per la showgirl.

Ha poi parlato di essere stata espulsa da scuola per aver saltato le lezioni. “A quindici anni muore il padre della mia migliore amica e io voglio andare al funerale, però la scuola me lo vieta. Al che fuggo, scavalco il cancello e vado“.