Charlotte Casiraghi: lo straziante saluto a suo figlio, dolore senza fine | La situazione è drammatica

Charlotte Casiraghi sta affrontando un dolore enorme per via di suo figlio Raphael: i sudditi sono senza parole. La donna non sa più cosa fare

La bella Charlotte Casiraghi ha ricevuto una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: ha a che fare col suo adorato figlio Raphael. La situazione è drammatica e tutto il principato di Monaco è in pena per le sorti del piccolo.

La donna non ha titoli nobiliari, ma è comunque undicesima nella linea di successione al trono di Monaco. Prima di lei ci sono i figli di Alberto II di Monaco, sua madre, il fratello Andrea e i suoi figli, il fratello Pierre e i suoi figli.

La figlia di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi non è mai stata un’amante dei riflettori, ma ora, suo malgrado, ci è finita sotto. Si tratta di una vicenda molto delicata per la quale l’intero Principato sta incrociando le dita, facendo i migliori auguri alla donna.

Oggi Charlotte è felicemente sposata con Dimitri Rassam, produttore cinematografico, col quale ha avuto un figlio di nome Balthazar. La donna si è rifatta una vita dopo la fine del suo precedente amore, e finora ha vissuto tranquilla. All’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, è capitato un imprevisto davvero tremendo che sta mettendo in seria difficoltà Charlotte.

Charlotte Casiraghi, il dramma di una madre

Purtroppo Charlotte è al centro del gossip per una notizia molto triste che coinvolge il principino Raphael. Un dramma davvero assurdo che la donna non sa proprio come affrontare: è stata messa alle strette.

I sudditi si sono stretti intorno a lei dopo aver saputo che la donna rischia di perdere la battaglia per l’affidamento di suo figlio. Il piccolo Raphael è nato dalla relazione tra Charlotte e Gad Elmaleh, caricaturista e comico originario del Marocco. I due si sono fidanzati nel 2011 e nel 2015 hanno annunciato la fine del loro amore.

I rapporti sembravano essere piuttosto distesi, ma ora è successo qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Elmaleh vuole chiedere la custodia esclusiva del figlio visto che Charlotte non gli permette di vederlo quanto vorrebbe. “Gad sogna di poter trascorrere più tempo con suo figlio” ha detto una fonte vicina all’uomo. “Se possibile senza le guardie del corpo impostegli da Charlotte Casiraghi“.

La situazione è davvero delicata. Charlotte combatterà con tutte le sue forze per mantenere l’affidamento, ma anche Elmaleh è pronto a usare tutte le armi in suo possesso per riavere suo figlio. Il povero Raphael è tra due fuochi.