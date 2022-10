Stefano De Martino in lacrime, “La mia paura più grande…” | straziante situazione

Stefano De Martino come non lo avete mai visto: l’ex ballerino di Amici si è spogliato di tutte le sue fragilità e ha raccontato quali sono le sue debolezze e la sua più grande paura. Le sue parole hanno stupito tutti. Vediamo cosa ha detto esattamente.

In un’intervista per Vanity Fair con Mario Manca, il grande amore di Belen Rodriguez ha raccontato a cuore aperto la sua vita, parlando del lavoro che vorrebbe fare il figlio, Santiago, ma anche delle sue paure più grandi.

“Santi è quello che decide cosa vedere in casa: noi ci adeguiamo a lui. La cosa bella è che siamo passati dai cartoni a Stranger Things. È grande, i nostri interessi si stanno incontrando, e questa cosa è divertente.

È molto curioso, al momento sogna di fare l’animatore per la Pixar: ogni volta che vede un film o una serie come questa si chiede come abbiano fatto a realizzare un certo effetto speciale.

Non cade nella trappola dell’illusione, ma è molto curioso di capire come si fa a crearla. Lo pesco a guardare piccoli documentari su come si è voluto un personaggio della Disney nel design. È il suo pane”, spiega Stefano.

Alla domanda “Di cosa hai paura?”, Stefano De Martino non si tira indietro, anzi. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma l’ex ballerino di Amici si è lasciato andare a una confessione profonda e molto personale.

“Mi spaventa invecchiare solo”, risponde. “Che non succederà mai perché sono un animale talmente sociale che potrei andare in un paese sconosciuto e fare amicizia con il gestore di un bar in due ore”, continua scherzando.

E sul suo rapporto con Belen Rodriguez? Ovviamente questa domanda non poteva mancare, visto che la storia d’amore dei due continua a gonfie vele, nonostante ci siano stati alti e bassi.

Nel tempo in cui loro sono stati separati, inoltre, Belen è diventata mamma per la seconda volta grazie alla relazione con Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

A proposito del rapporto con sua moglie, Stefano De Martino chiarisce quanto i due siano riusciti ad avere successo nel loro lavoro, sottolineando che non desiderano attirare l’attenzione mediatica per via del loro amore, ma per le loro capacità lavorative:

“Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta.

Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori”.