Paolo Bonolis, “È ubriaco…” | Perde il controllo durante la diretta e va su di giri

Il celebre conduttore Mediaset fa divertire molto spesso il pubblico nei suoi programmi. Allegro e in festa Bonolis è sempre al gioco. Ecco il racconto di una diretta molto particolare.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dello spettacolo italiano. È molto apprezzato dal pubblico grazie alle sue incredibili capacità di combinare risate e arguzia e alla sua abilità di coinvolgere sempre il pubblico. Attualmente in onda ogni giorno con Avanti un Altro, quiz satirico di canale 5, Bonolis ha alle spalle una carriera ultradecennale ricchissima di grandi successi come: Urka, Bim Bum Bam, Tira e Molla, Chi ha incastrato Peter Pan e Ciao Darwin.

Insieme a Luca Laurenti forma una coppia comica davvero divertente che attira milioni di spettatori ogni giorno. Nel loro programma Avanti un altro, i concorrenti sono sempre più strambi e particolari ma forse è proprio questa la chiave vincente dello show. La stravaganza dei partecipanti fa sempre molto rallegrare il pubblico e adesso un episodio particolare ha suscitato l’ilarità di molte persone.

Gli inizi di Bonolis e i suoi studi

Paolo Bonolis si è approcciato alla televisione dopo aver conseguito una laurea in Scienza Politiche ottenendo oltretutto il massimo dei voti. La carriera nel mondo dello spettacolo, però, lo ha attratto molto di più e si è dedicato completamente all’universo dell’intrattenimento. La sua cultura è evidente sia nel modo in cui si esprime che nei discorsi che, spesso, fa davanti ai suoi fan.

Ha intrapreso questa carriera nella televisione conducendo dei programmi per bambini come 3…2..1.. contatto ed ancora uno show ideato dal grandissimo Corrado chiamato Tira e Molla. In questa occasione ha incontrato per la prima volta Ela Weber e il suo futuro compagno d’avventura lavorativo Luca Laurenti.

Sposato da tanti anni con Sonia Bruganelli con la quale ha tre figli Bonolis ha anche scritto un’autobiografia in cui racconta un po’ di sé e della sua vita. A proposito del grande successo dei suoi programmi Bonolis ha dichiarato nel libro: “Erano quasi tutti uguali, facevano la domanda e si aspettava la risposta Io invece volevo ci fosse un po’ di irriverenza, un gioco deve essere divertente.

Prima la televisione aveva un sapore pionieristico, ci si divertiva ad inventarsi cose nuove, ora si fa più fatica. A differenza dei primi tempi, ora sono tremendamente cauti. Se non addirittura indifferenti alle novità. Quando fai un prodotto nuovo, si chiedono sempre ‘e se poi non funziona?”

Ad Avanti un altro c’è stato un episodio molto particolare che ha rallegrato tutti complice anche la simpatia di Paolo Bonolis.

L’episodio ad Avanti un altro

Nel programma in onda nel preserale su canale 5 Avanti un altro, si sa, circolano personaggi molto interessanti, che, spesso, fanno ridere il pubblico in sala. È successo anche questa volta con l’aiuto di Poalo Bonolis il quale in compagnia di Luca Laurenti ricorre molte volte alle figure degli “aiutanti”.

Uno di questi si è reso protagonista di un siparietto ironico e scherzoso in cui nelle vesti assurdi di un astronauta ballava e cantava. C’è chi pensava fosse completamente ubriaco ma grazie a Paolo Bonolis è riuscito a costruire una scenetta davvero divertente per gli spettatori.

Bonolis nell’assistere a questo atteggiamento non ha potuto fare a meno che ridere a crepapelle e lasciarsi trasportare da un bellissimo momento di gioia.