Francesco Totti: “Saremo quel che tutti sognano”: la foto è dolcissima e ha commosso i fan

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai sono una coppia in maniera ufficiale. Negli ultimi giorni sono apparsi diversi scatti insieme. L’ex calciatore ha poi condiviso una foto dolcissima che ha fatto sognare tutti i suoi fan.

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele: l’ex calciatore sembra felice accanto alla sua nuova compagna, sereno e innamorato, nonostante le difficoltà della separazione. A dimostrazione di ciò ha di recente condiviso una foto molto dolce che ha commosso i fan.

Dopo l’intervista al Corriere della Sera da parte di Totti, dove raccontava del tradimento dell’ex moglie, Ilary non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Ha pubblicato però un video che vale più di mille parole: lei davanti a un negozio di rolex che fa un gesto molto esplicito, come se volesse rubarli.

Una frecciatina arrivata dopo l’accusa dell’ex calciatore di avergli rubato i preziosi orologi dalla cassaforte. In risposta lui le ha nascosto le sue borse, sperando che lei gli ridesse i rolex in cambio. Una storia che sembra assurda ma che purtroppo è realtà: la “guerra” tra Totti e Ilary prosegue a suon di frecciatine sui social, per ottenere più credibilità e riceve supporto dai fan che li seguono.

Francesco Totti e la foto che ha commosso i fan

La separazione tra Totti e Ilary sta procedendo, sebbene un po’ a rilento. L’ex coppia ha diverse questioni da risolvere e i due hanno già cominciato a vedersi in tribunale per accordarsi sulla divisione dei beni.

Per esorcizzare questo brutto periodo, Totti ha voluto condividere uno scatto su Instagram per ricordare a tutti il suo amore per la famiglia e quanto siano preziose le persone che ha accanto. In particolare, l’ex calciatore ha postato nelle sue storie una foto coi tre figli.

L’ex calciatore si mostra sorridente insieme a Cristian, Chanel e Isabel Totti, i suoi tre figli e le persone più importanti della sua vita. Lo scatto serve a rispondere ai pettegolezzi, a cercare di metterli a tacere una volta per tutti. Tante le voci, infatti, sui rapporti coi suoi figli: c’è chi lo voleva in guerra con Chanel, ma la foto dice tutt’altro.

La foto era accompagnata da una canzone: L’universo tranne noi di Max Pezzali. Totti ha scelto un pezzo molto significativo: “E saremo quel che tutti sognano, quell’amore che i cantanti cantano. Tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato e impossibile”. Un modo per dimostrare che, nonostante i tempi difficili anche per i suoi figli, la sua famiglia è rimasta unita.