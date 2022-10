Paola Barale, esce la verità sul Raz Degan: “Manco sapevo dove stava” | pesante confessione

Paola Barale, ospite a Domenica In – talk show condotto da Mara Venier – ha svuotato il sacco sul suo rapporto con Raz Degan. E non si è trattenuta nemmeno su Marco Bellavia… La sosia italiana di Madonna ha stupito tutti con confessioni inaspettate.

Ospite a Domenica In, Paola Barale questa volta si è davvero lasciata andare. Le sue confessioni inedite sulla sua vita sentimentale passata hanno lasciato tutti senza parole. La donna, senza peli sulla lingua, ha detto al sua su Raz Degan, con cui è stata legata sentimentalmente per diverso tempo.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, la padrona di casa e conduttrice Mara Venier ha intervistato Paola Barale. Concorrente di questa edizione di Ballando con le stelle, si è parlato un po’ di tutto, ripercorrendo la sua vita e la sua carriera in tv dagli esordi fino al programma condotto da Milly Carlucci.

E, proprio a proposito dell’esperienza, ha dichiarato: “Ma che vogliono? – riferendosi alla giuria – Se uno sapesse ballare non andrebbe a Ballando con le Stelle. Tutte queste aspettative mi mettono ansia”

Più tardi si è arrivato a parlare della vita sentimentale della showgirl , ripercorrendo amori ormai finiti. La Venier ha ricordato un incontro del passato tra lei e la sua ospite, quando la Barale le svelò di essersi innamorata di un uomo.

Per eliminare la tensione creatasi, la conduttrice di Domenica In ha ironicamente esclamato: “Chissenefrega di Raz Degan, manco sappiamo dove sta”. La Barale ha colto la provocazione al volo, rispondendo: “Manco sapevo dove stava quando stavamo insieme”.

La Barale, infatti, ha due ex fidanzati noti: l’ex marito Gianni Sperti e Marco Bellavia, su cui però ha sorvolato. Forse è stato un modo per evitare il discorso? È probabile che Paola non ne volesse proprio parlare, forse per via di ciò che è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip.

Non ha esitato, però, di parare di Raz Degan. La sosia italiana di Madonna ha raccontato il loro amore senza indugi, spiegando qual è la verità del loro rapporto.

“Siamo stati ‘amici’ per 13 anni, ci siamo amati molto, poi a un certo punto è andato tutto al diavolo. Gli amori finiscono ma bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non trascinarle”.

Parole pesanti che mostrano che tra i due c’è ancora dell’attrito: la Barale, infatti, sembra molto arrabbiata e infastidita dal comportamento che Raz Degan ha avuto nei suoi confronti, in particolare per come si è conclusa la loro relazione. Alla Venier, infine, la sua ospite ha confessato: “Adesso sto abbastanza bene”.