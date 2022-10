Re Carlo III consegna a lui le chiavi del Regno: ecco a chi passa il titolo

Un altro compito importante è stato assolto da Re Carlo III, che ha scelto lui per passare il testimone. Un passaggio di consegne emozionante che sancisce l’inizio di una nuova era per i sudditi. Come per volere di Carlo, ora lui sarà a capo del Regno Unito.

Re Carlo III non è ancora stato incoronato, ma il suo titolo pesa già su di lui e gli chiede sempre nuove responsabilità.

La sua nuova carica, infatti, l’ha esposto a situazioni molto importanti e tavolta fastidiose che ha dovuto affrontare. Ultima fra tutte, il passaggio del testimone. La celebrazione è avvenuta con successo ed è anche stata commovente. Vediamo insieme come è andata.

Carlo torna al centro dei riflettori, per aver fatto un passo davvero importante per la sua nazione: nelle ultime ore, infatti, ha inaugurato un nuovo inizio per il governo britannico, con la nomina di Rishi Sunak, che diventa primo ministro inglese, a seguito delle dimissioni di Liz Truss.

Il passaggio di consegne

Il momento è stato davvero emozionante e rappresenta un importante passaggio di consegne, che segnerà il futuro del Regno Unito e dei suoi abitanti. L’importanza della cosa la si può vedere dal fatto che sono arrivati fotografi da tutto il mondo per immortalare il momento.

Rishi Sunak, infatti, è diventato ufficialmente Prime Minister dopo le dimissioni inaspettate della Truss e, su invito di Re Carlo, ora prende in mano le redini del governo inglese.

Il nuovo primo ministro inglese non è un uomo qualunque: Rishi Sunak è il primo uomo di colore a prendere il titolo nella storia d’Inghilterra. Nato a Southampton da genitori indiani nati e cresciuti entrambi in Africa orientale, è inoltre il parlamentare più ricco di Westminster.

Sunak è sposato con la figlia del miliardario Narayana Murthy fondatore del gigante tecnologico indiano Infosys. A livello economico, infatti, non sono molto lontani da Carlo e Camilla, anzi, li superano per il loro patrimonio.

I due sposi indiani, infatti, grazie ai dividendi che arrivano dalla società di famiglia della moglie – la celebre Infosys – hanno raggiunto una fortuna incredibile ed equiparabile a quella detenuta da un membro della Royal Family. Complessivamente, i due detengono un patrimonio di circa 730 milioni di sterline, ossia il doppio di quello di Re Carlo III e della Regina consorte Camilla Parker.

Possiamo dire che per la Corona inizia ufficialmente una nuova era, che vede Carlo a capo del Regno e il nuovo primo minsitro Rishi Sunak, il primo di colore, al comando del governo britannico.