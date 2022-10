Matrimonio a Prima Vista: una vita di sofferenza quella di Cristina, il dramma della giovane sposa

Cristina di Matrimonio a prima vista è subito entrata nel cuore di tutti i telespettatori. In pochi però sanno che dietro il suo sorriso si nasconde un passato di immenso dolore.

La giovane sposa Cristina di Matrimonio a prima vista è una trentenne dolce e piena di vita. Dietro i suoi sorrisi si nascondono però dei segreti che si porta dietro da molto tempo e che la fanno soffrire. Ecco che cosa ha rivelato la concorrente.

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti si sono conosciuti a Matrimonio a prima vista, scelti dagli esperti del programma per sposarsi al buio e formare una coppia. Lei ha 30 anni, è disoccupata ma sta cercando lavoro; lui ha 34 anni e lavora nell’azienda di famiglia, che si occupa di impianti elettrici.

All’inizio Cristina non era molto convinta di Mattia, tanto che quando lo ha visto si è messa a piangere: si aspettava qualcuno di diverso e il suo sposo non l’ha colpita. Col passare delle puntate e delle esperienza fatte insieme, però, i due sono diventati complici.

Cristina di Matrimonio a prima vista, un brutto passato

Nonostante qualche difficoltà iniziale con Mattia, Cristina alla fine si è accorta che tra loro c’era complicità e i due si sono avvicinati tantissimo. Lei, giovanissima, è di Brescia e sogna di fare la personal trainer. Nella vita ha avuto molte difficoltà e ha sempre cercato di cavarsela coi mezzi che aveva.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Cristina è rimasta orfana da giovane: ha perso entrambi i genitori. La scomparsa di suo padre è stata tremenda: l’uomo si è infatti suicidato. La perdita del genitore le ha causato un dolore immenso, e allo stesso modo la perdita della madre. Il dramma è stato enorme.

Ma la giovane sposa non si è data per vinta e ha raccolto le forze che aveva per continuare. Il suo percorso non è stato affatto semplice vista l’onda emotiva con cui ha dovuto fare i conti. Lei però si è rimboccata le maniche e ha continuato a darsi da fare per costruire la vita dei suoi sogni.

Oggi la sua famiglia è composta dalle sue amiche del cuore, che le sono sempre state vicino, e il suo cane. Forse Mattia ha subito visto questa forza dirompente in Cristina e si è innamorato di lei per questo motivo. Alla fine purtroppo la loro relazione non è finita bene: i due si sono lasciati. Per Cristina mancava qualcosa da parte di Mattia, una spinta che lei cercava. I due sono comunque rimasti in ottimi rapporti di amicizia.