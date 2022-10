Sabrina Salerno: il figlio Luca Maria si lascia andare a confessioni sul rapporto con la madre

In un fortissimo racconto il figlio di Sabrina Salerno, Luca Maria, parla della sua relazione con sua madre, nota sex symbol italiana. Vediamo cosa ha detto.

Il figlio di Sabrina Salerno avuto dall’imprenditore Enrico Monti si racconta in una lunga intervista a Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin. Luca Maria parla del rapporto importante ed intimo con sua madre Sabrina e di tutte le difficoltà di crescere con una donna celebre.

Alla Toffanin, la Salerno e Luca Maria confessano con gli occhi lucidi i segreti di un’unione così profonda parlando a cuore aperto. Sabrina è sicuramente molto fiera di suo figlio e dei traguardi che ha raggiunto. Il ragazzo è una persona sensibile, profonda ed empatica e la Salerno ritiene di aver fatto un buon lavoro in questo.

Anzi, la donna dichiara che Luigi ad appena 18 anni è riuscito a sviluppare delle qualità caratteriali molto più chiare e decise rispetto a sua madre e di ciò ne è davvero stupita. Il ragazzo, parlando con la Toffanin, ha spiegato come per un periodo della sua vita, quando era più piccolo, è stato difficile accettare di essere il figlio di una nota showgirl oltre che una grande sex symbol italiana.

Luigi Maria ha dovuto affrontare le critiche e i pregiudizi dei suoi coetanei ma ben presto è venuto a patti con la sua realtà ed è riuscito a superare anche questo ostacolo uscendone più forte ancora. Il tempo ha aiutato a normalizzare le sensazioni di disagio provato da Luigi Maria e ora è davvero felice del lavoro di sua mamma.

Dal punto di vista sentimentale Luigi è abbastanza chiuso anche se con un solo sguardo, Sabrina riesce a cogliere quando è in difficoltà emotiva o se sta frequentando qualcuno in particolare. Attualmente si dichiara Single.

Il rapporto unico tra Luigi Maria e Sabrina Salerno

Madre e figlio riescono a parlare di tutto senza pregiudizi o stereotipi ed è per questo che il loro rapporto è profondamente unico e rispettoso. La Salerno è comunque un genitore per cui, nonostante il costante appoggio che dà a Luigi, cerca di non comportarsi come un’amica.

La severità non ha mai fatto parte del modo di relazionarsi a Luigi Maria, per questo quando il ragazzo sbaglia preferisce spiegare tête-à-tête dove c’è il problema, snocciolando a tu per tu la situazione.

Sabrina Salerno sa perfettamente che in giovane età è facile cadere nelle trappole della vita ed infatti fa sì che suo figlio non si spaventi dinnanzi agli ostacoli e che faccia i suoi errori ma che ne venga fuori più forte di prima.

Insomma, un legame incredibile quello di Sabrina Salerno e Luigi Maria che fa emozionare tutti i presenti in studio.