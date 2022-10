Maria De Filippi, ecco perché le mangia sempre le caramelle: Spunta la verità | il motivo è incredibile

Molti si saranno accorti che Maria De Filippi, durante le varie trasmissioni, mastica sempre una caramella. Ma come mai lo fa? Poco tempo fa il suo segreto è stato svelato e le motivazioni sono da non credere.

Ormai lo sappiamo: ogni VIP ha le sue fissazioni e molte di esse ci appaiono un po’ strane. Che siano riti scaramantici o semplicemente abitudini, a volte sono molto buffe. Per esempio Maria De Filippi è dipendente dalle sue caramelline. Ma perché le mastiche sempre durante i programmi? Da dove nasce quest’abitudine?

La conduttrice è tra le più amate di Mediaset. Programmi come Amici di Maria De Filippi, Uomini e Donne e C’è posta per te sono i più seguiti in Italia e molto del merito va proprio alla conduttrice, che sa gestire al meglio ogni situazione e accogliere gli ospiti per farli sentire come a casa.

Lei e suo marito Maurizio Costanzo sono sposati dal 1995. Il loro amore va a gonfie vele nonostante i momenti difficili che hanno dovuto affrontare. I due hanno adottato un figlio, Gabriele.

In generale la conduttrice tende a non svelare troppo di sé, e infatti le volte in cui finisce al centro del gossip sono molto rare. Di solito la donna finisce in mezzo alle discussioni che si accendono nei suoi programmi, ma solo nel ruolo di pacificatrice delle parti.

Maria De Filippi, ecco perché mangia tante caramelle

Chi segue la conduttrice nei suoi programmi avrà notato da tempo che la donna mastica sempre una caramella. A molti questo sembra un comportamento un po’ bizzarro, ma ci sono delle ragioni ben precise dietro l’abitudine di Maria De Filippi.

Il “segreto” è stato svelato grazie a Luciana Littizzetto, ospite a C’è posta per te nell’edizione dello scorso anno. La conduttrice si è presentata in trasmissione con delle caramelle da regalare alla De Filippi. Il motivo per cui la conduttrice di Amici è così fissata con le caramelle è perché le servono a scaricare lo stress durante i momenti più commoventi o pieni di suspense.

Masticando le caramelle la donna riesce a ridurre l’ansia da diretta. Inoltre le caramelline le servono anche per avere la bocca sempre umida ed evitare di impappinarsi mentre parla. Ormai ne fa uso da tanti anni e sono diventate uno strumento inseparabile per lei.

La marca che usa di più è la Leone; in particolare, le piacciono molto le caramelle al gusto limone. Ecco quindi svelato il “mistero” dietro questa sua abitudine così strana ma allo stesso tempo efficace, visto che la conduttrice raramente fa errori ed è sempre professionale.