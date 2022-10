Scandalo a Matrimonio a prima vista: la coppia è stata beccata dalla produzione. Arrivano provvedimenti

Matrimonio a Prima Vista, programma di successo, è al centro di un assurdo scandalo. La produzione annuncia severi provvedimenti per una delle coppie. Vediamo la storia dei dettagli.

Matrimonio a Prima Vista è un format targato Discovery che sta riscontrando sempre più successo di pubblico. Oltre che sul piccolo schermo anche sui social la gente si diverte a commentare le avventure delle coppie, protagoniste di un show davvero unico.

Sei concorrenti che non si conoscono vengono abbinati tra loro e formano tre coppie. Queste si sposano senza mai essersi visti diventando per legge marito e moglie. In seguito, le coppie impareranno a familiarizzare con l’altro o l’altra sia in viaggio di nozze che con la successiva convivenza.

Al termine del percorso queste dovranno decidere se restare insieme oppure lasciarsi e quindi divorziare definitivamente. La maggior parte dei matrimoni protagonisti del programma non è durata risultando degli assoluti fallimenti. Ci sono, però, alcune eccezioni in cui la coppia funziona alla perfezione come nel caso di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti i quali sono in attesa addirittura del loro primo figlio.

Chi partecipa a questo programma è ben consapevole dei rischi ma anche dei profitti che è possibile trarre. Una coppia, infatti, è stata beccata dalla produzione a fare qualcosa di assolutamente sbagliato. Vediamo cosa è successo.

Lo scandalo a Matrimonio a Prima Vista

Nella nona edizione del programma la coppia formata da Carolina, barista, e Lucas curatore d’arte si è resa protagonista di un episodio davvero sgradevole che ha spinto la produzione a prendere provvedimenti seri.

Secondo quanto rivelato dal programma stesso i due si sarebbero accordati per partecipare a Matrimonio a Prima Vista e a sostegno di questa tesi ci sarebbero delle inconfondibili registrazioni fatte dalla troupe dello show.

Carolina e Luca, pensando di non essere ripresi, hanno confabulato qualcosa per mettersi d’accordo su come comportarsi davanti le telecamere. Lo scopo è sicuramnete quello di ottenere visibilità e di far passare una buona immagine di sé al pubblico. Ecco quanto riportato dagli autori del programma.

Per prima parla Carolina e dice: “Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…». La ma donna ha proseguito: “Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st…nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare».

A queste parole Luca ha risposto: “Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za.” E ti ho detto: “Guarda, ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto: “Anche io ho una situazione…”. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!»

Insomma, un vero e proprio inganno ai danni della produzione ma anche ai danni del pubblico che ha creduto fermamente in ciò che ha visto. Il programma ha espulso i concorrenti e ha preso seri provvedimenti nei loro confronti.