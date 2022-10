Regina Elisabetta: “Sono stata io…”, quelle ultime parole prima della morte che fanno rabbrividire. Rivolte a Harry e William

Poco prima della sua morte la regina Elisabetta ha pronunciato delle parole molto enigmatiche che stanno sollevando molte questioni. Il suo ultimo messaggio era diretto ai nipoti Harry e William. Ecco cos’ha detto.

La regina Elisabetta ha pronunciato delle parole molto enigmatiche poco prima di morire, destinate ai suoi nipoti Harry e William. Un’unica frase che ha messo in subbuglio l’intera famiglia e che ora è stata svelata anche al di fuori di essa. Il popolo ne è rimasto scioccato.

La morte della regina ha scosso l’intero Regno Unito e tutta la famiglia. Il popolo si è stretto attorno ai reali e ha dimostrato un’immenso supporto verso una sovrana tanto amata, che ha regnato per quasi 70 anni. Un traguardo incredibile.

Ora al trono c’è re Carlo III, che ha il compito di prendersi cura dell’eredità della madre e continuare la sua opera. Di certo non sarà facile, anche perché la sua compagna e ora regina Camilla non è stata mai ben vista dal popolo. Carlo deve conquistare la fiducia dei suoi sudditi se vuole sperare di regnare in serenità.

Regina Elisabetta, le ultime parole sono misteriose

Poco prima di morire la regina Elisabetta avrebbe pronunciato delle parole alquanto sospette. La sua volontà era di riferirle ai nipoti Harry e William: un messaggio molto importante che cela un segreto mantenuto fino alla fine.

Al castello di Balmoral, dove poi è deceduta, la regina ha voluto lasciare un messaggio ai suoi adorati nipoti. I tre erano molto legati, in particolare c’era un bel rapporto con suo nipote Harry. Rapporto che si è tristemente distrutto dopo che lui e Meghan sono stati rifiutati dalla famiglia reale per aver parlato di alcuni comportamenti che non gli erano piaciuti.

Secondo una fonte molto vicina al palazzo reale, la regina prima di morire ha detto a chi le stava vicino una frase molto strana: “Dì a Harry e William che sono stata io”. Parole che racchiudono un grosso mistero e che i due fratelli non hanno purtroppo fatto in tempo a sentire.

A cosa si riferiva la regina? La maggior parte delle persone è convinta che Elisabetta II abbia ammesso di essere coinvolta nella morte di Lady Diana. Una sorte di ammissione di colpa sul letto di morte, quando ormai il gioco era fatto. Se fosse davvero così, si tratterebbe di una confessione molto grave.

Altri sostengono invece che la frase si riferisca alla Brexit, mentre altri ancora pensano che sia un messaggio in codice che possono capire soltanto i due principi, una sorta di segreto tra loro tre. Chissà che non si scopra qualcosa.