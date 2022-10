Orietta Berti senza parrucca: spunta la foto inedita | Immagini incredibili

Orietta Berti è conosciuta per la sua voce soave e la sua personalità un po’ fuori dalle righe.

Il pubblico ha imparato a conoscere anche il suo stile unico, fatto di paillettes, casacche e capelli perfetti. Ma quella capigliatura è in realtà una bellissima parrucca rossa diventato il suo marchio di fabbrica. Adesso spunta un’immagine inedita della Berti.

Orietta Berti è davvero il personaggio più in voga della televisione italiana. Attualmente impegnata come opinionista nel Grande Fratello la donna ha una lunghissima carriera alle spalle fatta di numerosi successi.

La Berti, ora, ha trovato la sua dimensione a Mediaset grazie all’allettante proposta di Alfonso Signorini di accompagnarlo nel percorso del Grande Fratello. Al suo fianco Sonia Bruganelli, già opinionista l’anno scorso con la Volpe con la quale ha avuto non pochi screzi. Con la Berti, invece, Sonia pare andare d’amore e d’accordo e le due formano una coppia affiatata ed infallibile.

Orietta per questa posizione ha lasciato la Rai e Fabio Fazio anche con la promessa di uno show in Mediaset interamente dedicato alla musica di Orietta in onore della sua lunga carriera. Una carriera costernata da successi e trionfi alla pari di cantanti come Iva Zanicchi, Patty Pravo, Milva e Mia Martini per dirne alcuni.

La Berti è stata una protagonista assoluta della musica anni ’60 e ’70 partecipando ad un bel po’ di Sanremo. Memorabile, però, l’ultima edizione della Kermesse dove la Berti ha portato un brano bellissimo e che ha accolto il favore del pubblico.

Il pezzo è un omaggio alla meravigliosa storia d’amore con suo marito Osvaldo con cui condivide una lunga storia d’amore.

La vita privata e l’immagine di Oreietta Berti

La cantante è sposata con Osvaldo dal 1967 e dall’uomo ha avuto due figli Omar e Otis. Il loro amore dura da molto tempo e i due non sono mai realmente stati al centro del gossip e hanno difeso il loro rapporto oltre ogni indiscrezione.

D’altronde, Osvaldo e Orietta hanno costruito una famiglia solidissima fatta di rispetto e riserbo, evidentemente una chiave vincente dell’unione. Abituati all’immagine sempre molto glamour di Orietta Berti arriva una nuova foto che soprende tutti e mostra una Berti diversa e con una capigliatura un po’ più naturale.

Eccola, quindi, sicuramente più giovane ma con un look che rinuncia alla parrucca e mostra i suoi veri capelli. Il rosso rimane, comunque, il colore prediletto dalla cantante vero marchio di fabbrica del suo aspetto. Adesso, però, la Berti usa la parrucca sia per mantenere un look sempre pulito sia per quella comodità a cui Orietta non riesce a rinunciare.