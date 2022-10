Michelle Hunziker: “Sordo e quasi muto”, la situazione è drammatica e le ha cambiato la vita

Michelle Hunziker ha vissuto un dramma inimmaginabile davvero difficile da affrontare e che le ha cambiato la vita. Ecco di cosa si tratta e come ha vissuto la cosa. I fan commossi per l’accaduto.

Negli ultimi tempi Michelle Hunziker è stata spesso al centro del gossip, prima con le notizie relative alla separazione da Tomaso Trussardi e poi per il suo flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini; infine per le notizie legate alla figlia Aurora che ha di recente annunciato di essere incinta.

Michelle è da sempre una delle showgirl più versatili della televisione italiana. Com’è noto da molto tempo, Michelle ha iniziato la sua carriera come modella pubblicizzando l’intimo Roberta e da lì è approdata in televisione in diversi ruoli. Negli anni Novanta, per esempio insieme a Paolo Bonolis, ha co-condotto programmi di successo come I Cervelloni e Paperissima Sprint. La scorsa primavera è stata anche per la prima volta alla conduzione di un programma tutto suo: Michelle Impossible che ripercorre la sua carriera.

Anche la vita privata di Michelle è stata molto dinamica, la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti ha fatto sognare un’intera generazione e dal loro amore è nata Aurora Ramazzotti, oggi anche lei personaggio pubblico e futura madre. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso Trussardi, notizia che poi è stata smentita dalla stessa Michelle, fino agli ultimi giorni in cui si è parlato di un flirt di lui con una ex tronista di Uomini e donne.

In questo periodo possiamo dire che Michelle sta avendo molte soddisfazioni e malgrado i rumors che continuano a girare sul suo attuale rapporto con Trussardi, si gode la famiglia, l’attesa del primo nipotino e il lavoro.

In una delle recenti interviste che la conduttrice svizzera ha rilasciato, ha raccontato dei suoi alti e bassi, di ciò che l’ha fatta crescere e che è cambiato nella sua vita.

Chi è il fratello di Michelle

Ci sono delle persone che hanno orbitato intorno alla vita di Michelle figure positive e figure negative, tra queste c’è suo fratello Andrea, che ha detto di non es: “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto. Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. (…)”.

“Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti”.

Parole molto forti quelle di Andrea, dal canto suo Michelle non ha menzionato suo fratello nell’autobiografia da lei scritta, parla invece di suo padre e di alcuni eventi legati alla setta che ha frequentato per un certo periodo.