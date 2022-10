Michelle Hunziker: si stanno rifrequentando in segreto. Il gesto eclatante non lascia spazio a dubbi

Michelle Hunziker pare si stia rifrequentando in segreto proprio con lui. Nessuno immaginava che si potesse verificare un ritorno di fiamma. Ecco cosa è successo.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici italiane più amate del panorama televisivo: sempre sorridente, solare, ha moltissimi talenti e sa entrare nel cuore del pubblico.

Tra poco inizierà un nuovo capitolo della sua vita, visto che la sua primogenita Aurora la farà diventare nonna. “Sono pazza di gioia”, aveva scritto sui social Michelle di fronte alla notizia.

Ma pare che la sua vita non stia cambiando solo nel lato familiare, ma anche dal punto di vista amoroso. La bella conduttrice svizzera, starebbe rifrequentando proprio lui e già si parla di un ritorno di fiamma del tutto inaspettato. Ma di chi si tratta?

Stiamo parlando del suo famoso ex: i due, forse, sono ritornati insieme e un gesto eclatante sui social lo testimonierebbe.

Se vi state chiedendo di chi si tratta, il lui in questione è Tomaso Trussardi. I due si sono incontrati al compleanno di Sole, la loro bambina e, dopo le celebrazioni, pare che abbiano ripreso a frequentarsi in gran segreto. Forse il loro amore è pronto a (ri)sbocciare.

Secondo indiscrezioni, Michelle e Tomaso si scambiano giornalmente moltissimi messaggini affettuosi e sembra che si incontrino in segreto, lontano dagli occhi indiscreti.

Il loro amore ha fatto sognare molte persone, rimaste deluse e sconvolte dalla loro separazione, ed è facile pensare che possa tornare a splendere. A testimoniare il tutto è stato fatto un gesto eclatante sui social, che non lascia spazio a dubbi.

Nelle scorse ore, la Hunziker ha postato nelle sue storie di Instagram un video molto dolce che ritraeva un gattino. Proprio lo stesso video è comparso anche nelle storie di Tomaso Trussardi.

La prima ipotesi è che la conduttrice svizzera abbia taggato anche Tomaso nascondendo il suo nome.

La seconda è che Tomaso ha abbia ripostato spontaneamente il video condiviso dalla sua ex compagna, forse un gesto per riappacificare e dimostrarle il suo interesse a ricostruire una famiglia.

Tomaso fa il repost del video che Michelle ha pubblicato sul suo profilo. Gesto più chiaro di questo raga?? Io dico che qualcosa bolle in pentola 😍😍 pic.twitter.com/ehKXn9O1Aj — LaLUNAtica (@sono_lunatica) October 18, 2022

Sicuramente dietro questo scambio di contenuti sulle proprie storie di Instagram si nasconde qualche dinamica segreta, perché quello che è successo non può certo essere una mera casualità.

Per ora si tratta solo di ipotesi, ma questo gesto potrebbe aver dato il via a un corteggiamento social che potrebbe portarli a ricongiungersi per sempre. Insomma, presto scopriremo meglio cosa sta accadendo tra i due.