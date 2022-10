Un’italiana poteva diventare Regina! “Re Carlo era innamorato di me” | È famosissima

Avreste mai pensato che una donna nota del panorama televisivo e musicale italiano sarebbe potuta diventare Regina d’Inghilterra, al posto di Camilla Parker? Beh, è arrivata la confessione che sconvolge tutti: “Re Carlo era innamorato di me, mi lanciava i fiori”, confessa la donna. Vediamo di chi si tratta.

Nelle ultime ore è emersa una confessione strabiliante che ha lasciato tutti senza parole. Nessuno se lo aspettava, ma una famosissima donna del mondo dello spettacolo italiano, anni fa, era la cotta di Re Carlo.

Lui era follemente innamorato di lei e la seguiva ovunque per sentirla cantare. Le lanciava i fiori e lei si sentiva davvero corteggiata, come una Regina. Sembra assurdo, ma ora un’italiana sarebbe potuta diventare Regina consorte d’Inghilterra.

Se le cose fossero fiorite tra loro, a quest’ora avremmo al trono una regina consorte italiana al 100%. Ma di chi si tratta? Ecco chi è la donna famosissima a cui Carlo ha fatto la corte per diversi anni.

La strabiliante confessione

“Carlo mi piace molto, lo trovo affascinante, una persona deliziosa. Sono innamorata di lui, ama la vita. Re Carlo era innamorato di me veniva sempre a vedermi a Covent Garden”. A confessare il tutto è proprio Katia Ricciarelli, celebre soprano e attrice italiana, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“È un grande melomane. Quando non veniva a teatro in veste ufficiale si metteva in proscenio, mi lanciava i fiori e mi sentivo io una regina. Lady Diana no. Lei amava la musica pop, era una ribelle che non seguiva le regole, preferiva Elton John”, racconta la cantante italiana.

Insomma, le cose non sono andate in questo modo, ma se Katia e Carlo si fossero innamorati oggi la Ricciarelli avrebbe potuto essere al posto di Camilla Parker. La confessione ha sconvolto tutti, nessuno era a conoscenza di questo corteggiamento prima d’ora.

Continuando nella confessione, la Ricciarelli ha parlato anche del suo rapporto con gli uomini, ammettendo di aver detto basta al genere maschile. Il soprano, infatti, preferisce di gran lunga la presenza degli animali, come aveva dimostrato nella casa del Grande Fratello Vip. Durante il suo soggiorno, infatti, chiedeva spesso di poter rivedere il suo amato cagnolino.

“Ho deciso di vivere sola con il mio cagnolino e di dire basta all’amore”, confessa. “Ho già dato e sto bene così, con la mia solitudine che però a volte fa molto bene. Quando sento il bisogno di compagnia ho i miei amici, sto bene”.