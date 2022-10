Noemi Bocchi: ecco che lavoro fa la compagna di Totti: da non credere. È molto richiesta

Che lavoro fa Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti? Ecco qual è l’impiego attuale della donna. Ve lo sareste mai immaginato?

Ormai milita su tutti giornali, ma che cosa sappiamo davvero di Noemi Bocchi? I dettagli della sua vita privata stanno emergendo pian piano, anche a causa del processo in atto al tribunale di Roma contro l’ex marito Mario Caucci. Ma di cosa si occupa la donna?

In questi giorni, come il suo compagno Francesco Totti, la donna è molto occupata in tribunale per un processo contro l’ex marito Caucci, patron del Tivoli calcio. Oltre alle questioni famigliari, Noemi deve preoccuparsi anche dei fotografi e dei giornalisti che la inseguono ogni giorno per ottenere una dichiarazione da lei. Una situazione davvero stressante che ha portato la donna al limite.

Totti, allo stesso modo, è in guerra con Ilary per chiudere la separazione e risolvere le questioni aperte. Tra i due c’è un conflitto in atto che sta infiammando le pagine dei giornali di tutta Italia, e ogni giorno emerge qualcosa di nuovo in questa storia. Dall’11 luglio, giorno in cui i due hanno annunciato la loro separazione, sono stati resi noti molti segreti della coppia.

L’ex calciatore ha anche rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui spiegava i motivi dietro la crisi, accusando Ilary di essersi allontanata. La showgirl non ha risposto direttamente, ma sta già affilando le armi.

Noemi Bocchi, ecco che lavoro fa

Noemi Bocchi è nata nel 1988 e si è laureata alla LUMSA in economia aziendale e bancaria. All’inizio della sua carriera ha lavorato per l’azienda di suo marito, ricoprendo un ruolo per cui aveva studiato. Oggi, però, si occupa di qualcosa di molto diverso dagli studi che ha compiuto.

Noemi infatti è una designer floreale molto conosciuta e ricercata a Roma. La donna si occupa di creare bellissime composizioni floreali per ogni tipo di cerimonia, dai battesimi ai matrimoni. Il suo talento è tanto da averla resa una delle designer più richieste per gli eventi della capitale, e non solo.

Il suo tocco speciale è in grado di rendere uniche numerose occasioni: la donna si occupa di preparare composizioni per tavoli, navate o anche semplicemente per colorare e abbellire le case dei suoi clienti.

Molti si chiedono se ora che ha una storia con Totti Noemi proseguirà col suo lavoro. Per ora sembra che la donna stia proseguendo con la sua attività: è un’amante dei fiori e ha il pollice verde, e non rinuncerà tanto facilmente ai suoi impegni lavorativi per il suo nuovo compagno.