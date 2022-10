Giorgia Meloni, ecco chi è il marito: lui è conosciutissimo in televisione. “Ha realizzato l’impensabile”

Chi è il marito di Giorgia Meloni? Pochi sanno che uno dei volti più conosciuti della televisione italiana è il compagno della nuova premier.

Giorgia Meloni è la politica più chiacchierata degli ultimi tempi: con la vittoria della sua coalizione è salita agli onori della cronaca ed è pronta a prendere in mano le redini del paese. Di lei si parla sempre in merito alla sua attività politica, ma che cosa sappiamo della sua vita privata?

Dopo aver vinto le elezioni è diventata la donna del momento e ora sta formando il governo. Gli italiani che l’hanno votata credono molto in lei e attendono con ansia l’inizio del suo operato quando, come da lei ripetuto anche negli ultimi giorni, metterà in pratica le promesse che aveva fatto ai suoi elettori.

Giorgia Meloni, ecco chi è il marito

La Meloni è single, fidanzata o sposata? La donna è piuttosto riservata quando si tratta della sua vita personale. Sappiamo però che è sposata con un uomo molto conosciuto in televisione, una persona che vediamo praticamente tutti i giorni.

Si tratta di Andrea Giambruno, giornalista di Studio Aperto e TgCom24. È nato nel 1981 ed è più giovane della Meloni di quattro anni. Molti lo vedono ogni giorno in tv seguendo il telegiornale, ma non sapevano che fosse legato sentimentalmente alla donna.

L’uomo è molto attivo sui social e non nasconde la sua relazione. Nel suo profilo Instagram ha infatti scritto, in biografia: “Giornalista, volto Mediaset, papà di Ginevra e compagno di Giorgia”. I due si sono conosciuti proprio negli studi dell’emittente televisiva e c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

In generale anche Giambruno non condivide troppo della sua vita privata e soprattutto del rapporto con la Meloni, ma è capitato che la difendesse in varie occasioni. In una di queste, di fronte a degli epiteti con cui era stata chiamata la moglie, ha detto: “Io sono il compagno di Giorgia Meloni, che è anche la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia nella sua vita. Mi permetto di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”.

L’uomo è molto legato a sua moglie e quando può la elogia anche in maniera pubblica. “Giorgia ha realizzato qualcosa di impensabile, date le condizioni di partenza. È la prova che una donna può fare tutto e meglio di un uomo”.