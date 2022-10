Vite al limite: Destinee Lashaee prima paziente transgender. Pesava più di 300 Kg, adesso è irriconoscibile

Destinee Lashaee, una delle pazienti del dottor Nowzaradan in Vite al limite, ha fatto un cambiamento che ha lasciato tutti senza parole. Ecco com’è diventata oggi, da non credere.

Vite al limite ci ha mostrato come una persona possa cambiare in maniera radicale la propria vita. Con impegno e sacrifici tutto si può ottenere: è ciò che è accaduto a Destinee Lashaee, una dei pazienti del dottor Nowzaradan, che oggi è irriconoscibile. Il suo cambiamento è incredibile.

Destinee è una di quelli che ce l’ha fatta. Alcuni pazienti infatti, al contrario di lei, non sempre riescono ad avere la determinazione giusta per proseguire col loro percorso, e spesso ricadono nei vizi che li avevano ridotti in malattia. Purtroppo non è semplice trovare la forza di non arrendersi e tante sono le storie di chi non è riuscito a raggiungere i risultati che avrebbe voluto.

Destinee Lashaee, com’è oggi

Destinee Lashaee è stata tra i pazienti più seguiti di Vite al limite. In tanti hanno seguito il suo percorso, non solo durante la trasmissione ma anche sui social, dopo la fine del suo percorso col dottor Nowzaradan. Il medico infatti segue i pazienti soltanto all’inizio, anche dopo un’eventuale operazione, poi sono loro stessi che devono lavorare per tornare in forma.

Destinee è una di quelle persone che non si è mai arresa ed è arrivata fino in fondo al suo percorso. Gli insegnamenti del medico le sono stati molto utili e, grazie alla sua determinazione, è riuscita a cambiare totalmente la sua vita. Lo dimostrano le foto condivise sul suo profilo Instagram, dove appare una persona totalmente diversa.

La prima paziente transgender del programma ha deciso di mettercela tutta e alla fine è riuscita a perdere ben più dei 100kg che aveva eliminato insieme all’aiuto del dottor Nowzaradan. Grazie al supporto di famiglia e amici, la donna oggi è bellissima e vive la sua vita al massimo. Una vera bomba!

Oltre alle difficoltà in famiglia (la bambina era stata data in affido dalla madre a una casa famiglia), Destinee ha dovuto affrontare anche le prese in giro per essere transgender e il rifiuto delle altre persone. Il suo passato è stato molto sofferto e doloroso, e per questi motivi si è rifugiata nel cibo per cercare conforto.

Alla fine, grazie a Vite al limite, ha capito che poteva riprendersi in mano la vita e così ha fatto: passo dopo passo, giorno dopo giorno, ha cambiato totalmente il suo modo di affrontare la vita e di conseguenza la sua salute è migliorata.