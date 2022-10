Anna Tatangelo, “tornerei con lui…’ dichiarazione inattesa su D’Alessio. I fan esultano

Anna Tatangelo parla di Gigi D’Alessio e fa una dichiarazione inattesa, anche se tutti volevano una sua dichiarazione sull’attuale rapporto con l’ex. Anna Tatangelo ha fatto un po’ di chiarezza sulle solite voci che circolano su di lei e sul cantante D’Alessio.

Quando una coppia si separa, lo sappiamo bene, le voci sulla suddetta coppia continuano sempre a circolare e talvolta si vocifera perfino di possibili riavvicinamenti, che poi vengono puntualmente smentiti.

Proprio di un ipotetico ricongiungimento si parlava ultimamente a proposito dell’ex coppia Tatangelo – D’Alessio. Ultimamente stavano circolando, infatti, foto e rumors che avevano fatto immaginare un ritorno di fiamma. Tutto questo per giunta era stato avallato anche da alcune dichiarazioni dello stesso cantante: “Io e Anna non ci siamo mai lasciati…mi piacerebbe invecchiare con lei”.

In realtà la situazione sarebbe un po’ più complessa perché Anna Tatangelo ha parlato di separazione sancita più che altro da un rispetto reciproco e da un clima cordiale, da non confondersi però con l’amore e un ritorno insieme. Anna ha poi aggiunto che tornerebbe con lui solo a determinate condizioni, ma quali sono?

Anna Tatangelo rompe il silenzio su Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha detto la sua sulla questione, dal momento che la riguarda anche da vicino e ha raccontato proprio della crisi con Gigi D’Alessio in un’intervista confessione di non molto tempo fa nella quale, come vi abbiamo raccontato in un precedente pezzo sulla Tatangelo, la cantante rivendica la sua indipendenza:

“Quell’amore che ci lega da 13 anni non è bastato più. Ora vivo con mio figlio Andrea in una casa ai Parioli che mantengo da sola, come ho sempre fatto nella mia vita: a differenza di quanto molti credano, sono sempre stata economicamente indipendente, non ho chiesto neanche il mantenimento mensile anche se ne avrei avuto diritto”.

Pertanto gli entusiasmi sbocciati di recente su un possibile ritorno di fiamma dei due si possono spegnere. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono tornati insieme, ma naturalmente avendo un figlio insieme i due continuano a frequentarsi:

“Abbiamo un figlio ed è quindi normale che ci vediamo, anche a pranzo la domenica. E separarsi non significa per forza di cose odiarsi”.

Ma quali sono i motivi per cui la coppia si è separata? Sembra non ci sia stato nessuno che li ha fatti capitolare, come invece a volte capita o è capitato con altre coppie famose. Pensiamo ai più chiacchierati di questo periodo, Ilary Blasi e Francesco Totti.

Anche su questo punto Anna Tatangelo smentisce possibili ulteriori pettegolezzi: “Non c’è nessun terzo incomodo, il fatto è che litigavamo sempre più spesso e ormai non ci parlavamo più. E poi non sopportavo che la casa fosse sempre piena di amici di Gigi, in pratica ricordo pochissimi momenti dove siamo stati noi due da soli”.

Sembra, stando ai racconti della stessa Tatangelo che la separazione, decisa da lei, sia stata anche una prova per cercare di ottenere una reazione, ma la tattica non ha funzionato: “Un giorno gli ho detto che forse sarebbe stato meglio allontanarci un attimo per capire, e così me ne sono andata senza che lui abbia fatto nulla per fermarmi. Confesso che le prime notti da sola sono state difficilissime, volevo che Gigi venisse a riprendermi e invece non è successo”.

Il tempo è passato e Anna Tatangelo si è abituata del tutto a non averlo più in casa e non passare le notti insieme, il treno è passato: “Sto imparando pian piano a stare da sola e adesso mi sento rinata, anche nella bellezza. Mi sono ripresa la mia musica e pure la mia vera età: a lungo ho sentito l’obbligo di mostrarmi più grande, come se dovessi essere all’altezza dell’uomo che amavo, ma ora non devo più”.

Da queste parole sarebbe facile pensare che non vi sia margine di ritorno insieme, ma è davvero così? Sembra di no dal momento che Anna Tatangelo parla di un possibile ritorno insieme solo a certe condizioni: “Ci lega ancora un bambino e un grande sentimento, e mi fa piacere che lui continui a parlare bene di me, anche se le frasi che ho ascoltato in TV avrei voluto che le dicesse direttamente a me. Gigi resta comunque la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che tutto sommato sposerei ancora.

Il matrimonio per me sarebbe stato importante, così come un altro figlio. Ma queste cose bisogna volerle in due… Il futuro? La lontananza può aiutarci a scoprire che cosa vogliamo veramente: se una fine o una ripartenza. Ma per quest’ultima porrei delle condizioni: non voglio più essere una persona scontata dentro casa, un arredo che sta lì solo perché ci deve stare”.